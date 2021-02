日자민당 의원, 긴급사태 중 아이돌 출신 여성과 심야 술집 출입

자민당 최대 계파 호소다파 소속…스가 총리에 타격

[아시아경제 김희윤 기자] 일본의 집권 자민당 소속 의원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 긴급사태 발령 기간 중 밤늦게 고급 주점을 방문한 것으로 드러나 물의를 빚고 있다.

17일 일본 시사주간지 슈칸분슌(週刊文春)은 시라스카 다카키 자민당 중의원은 지난 10일 밤 도쿄도내 고급 ‘라운지’를 출입했다고 보도했다. 라운지는 일본에서 통상 회원제로 운영되는 여성 접객 주점을 지칭한다.

슈칸분슌에 따르면 이날 시라스카 의원은 중의원 예산위원회를 마친 뒤 롯폰기로 이동했다. 맨션에 방문해 아이돌 출신 여성 모델과 함께 나온 시라스카 의원은 고급 프랑스 레스토랑에서 코스 요리를 먹은 뒤 택시로 미나토구 아자부주반에 있는 ‘라운지X’에 도착했다. 시라스카 의원은 이곳에서 오후 10시까지 머물렀다고 슈칸분슌은 전했다.

도쿄는 지난달 8일부터 긴급사태 발령으로 음식점 영업시간 단축과 외출 자제가 권고된 상태다. 정부가 식당과 주점에 오후 9시까지 영업을 권고하는 상황에서 여당 의원의 늦은 밤 고급 술집 방문 사실이 드러나자 일본 현지에선 비난 여론이 들끓었다.

시라스카 의원은 이날 주간지 보도로 논란이 확대되자 니카이 도시히로 자민당 간사장에 탈당계를 제출했다. 자민당 최대 계파 호소다파 소속인 그는 취재진 앞에서 사과와 함께 차기 중의원 선거에 출마하지 않겠다는 의사를 밝혔다고 교도통신은 전했다.

앞서 자민당은 지난달에도 소속 의원 3명이 도쿄 긴자 클럽에서 심야 회식을 가진 사실이 드러나 탈당했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr