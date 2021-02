◇국장급

▲포항지진 진상규명 및 피해구제 지원단장 김진남 ▲조세심판원 상임심판관 이명구

◇과·팀장급

▲규제정보팀장 홍재승 ▲청렴법무팀장 김기출 ▲뉴미디어운영행정관 조승희

