레고랜드 코리아 리조트, 2021 키즈 리포터 모집

[아시아경제 김유리 기자] 레고랜드 코리아 리조트는 내년 예정된 개장에 앞서 어린이 홍보 기자단인 '키즈 리포터'를 모집한다고 17일 밝혔다.

선발된 키즈 리포터는 약 1년간 레고랜드 코리아 리조트의 공식 행사 및 프로그램에 우선 초청되며, 키즈 리포터가 직접 경험한 다양한 스토리는 콘텐츠로 제작돼 레고랜드 코리아 리조트의 공식 홈페이지와 소셜 채널에 소개될 예정이다. 레고랜드 키즈 리포터는 레고랜드 뉴욕 리조트 개장 전 2019년에 진행돼 큰 호응을 얻은 바 있다.

키즈 리포터의 취재 활동을 위해 특별 제작되는 굿즈와 온 가족이 함께 이용할 수 있는 연간 이용권도 제공된다. 키즈 리포터는 레고랜드 코리아 리조트 개장 전 가장 먼저 시설을 둘러보고 체험하게 된다.

레고랜드 코리아 리조트는 이날부터 3월15일까지 한 달 간 키즈 리포터를 모집한다. 현재 한국에 거주하는 7세에서 13세 어린이라면 누구나 지원 가능하다. 지원하는 어린이는 이름, 거주지와 나이 등 간단한 자기 소개와 지원 동기를 담은 영상을 촬영해 레고랜드 코리아 리조트 이메일 주소 앞으로 제출하면 된다. 지원하는 어린이의 부모님 인스타그램 계정에 지정 해시태그(#레고랜드키즈리포터 또는 #LLKRKidReporter)와 함께 영상을 게재하면 접수가 완료된다. 레고랜드 코리아 리조트는 약 2주간 후보 심사 기간을 거쳐 오는 4월16 일 최종 선발된 키즈 리포터 5인을 공개할 예정이다.

김영필 레고랜드 코리아 리조트 사장은 "레고랜드 코리아 리조트의 주요 고객인 어린이와 직접 소통하고 함께 창의적인 콘텐츠를 만들어 간다는 점에서 '키즈 리포터'는 매우 의미 있는 첫 시작"이라며 "레고랜드 코리아 리조트의 키즈 리포터와 제작하게 될 다양한 콘텐츠를 통해 그동안 소비자들이 갖고 있던 궁금증과 관심을 충족시킬 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 레고랜드 코리아 리조트는 한국에 최초로 생기는 글로벌 테마파크다. 2022년 상반기 개장을 목표로 춘천 중도에 건설 중이다. 리조트 내에는 레고 브릭으로 지어진 40여개 이상의 놀이기구와 어트랙션, 쇼 등의 테마파크와 함께 154개 객실을 보유한 레고랜드 호텔 등이 들어설 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr