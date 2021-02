나주시 ‘스마트미디어스테이션 시민전시회’ 작품 공모

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 시민의 문화 향유와 예술활동 장려를 위한 ‘빛가람 스마트미디어스테이션 시민전시회’ 작품을 공모한다고 17일 밝혔다.

이번 공모는 ‘소소하지만 나누고 싶은 나만의 전시회’를 주제로 오는 26일까지 작품 전시를 희망하는 시민 누구나 신청할 수 있다.

출품 분야는 미술·사진·공예 등 예술작품, 개인 수집·소장품 등 한 달 이상 전시 가능한 작품이면 무엇이든 가능하다.

신청은 시청 누리집 고시·공고란에 게시된 신청 양식을 작성해 시청 문화예술과로 방문·접수하면 된다.

혁신도시 호수공원 야외공연장 앞쪽에 위치한 스마트미디어스테이션은 시민 참여형 문화·미디어 콘텐츠 공간으로 지난 2017년 10월 개관했다.

외벽 투명전광(LED)유리를 통해 다양한 영상 콘텐츠를 구현할 수 있는 컨테이너 형태로 예술작품 전시회, 시민 휴식 공간 등 다양하게 활용되고 있다.

야간시간대는 LED 외벽을 활용해 시정 홍보 및 미디어 아트 작품, UCC영상 등을 상영해 볼거리를 제공하고 있다.

시는 지난해에 이어 올해 역시 건물 1, 2층을 전시 공간으로 제공한다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr