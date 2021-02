LG전자, 최근 5일 기관 67만 7909주 순매수... 주가 16만 9500원(-1.74%)

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 169,500 전일대비 3,000 등락률 -1.74% 거래량 710,372 전일가 172,500 2021.02.17 10:40 장중(20분지연) 관련기사 LG 프라엘 더마 LED 넥케어 임상시험 완료…"피부결·수분 모두 개선"[클릭 e종목] "LG전자, 1Q 어닝서프라이즈 기대감↑"'연봉 8000만원' LG전자 생활가전 담당, 성과급 최대 3000만원 받는다 close 는 17일 오전 10시 31분 현재 전일보다 1.74% 내린 16만 9500원에 거래되고 있다. 거래량은 66만 2527주로 전일 거래량 대비 20.88% 수준이다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 169,500 전일대비 3,000 등락률 -1.74% 거래량 710,372 전일가 172,500 2021.02.17 10:40 장중(20분지연) 관련기사 LG 프라엘 더마 LED 넥케어 임상시험 완료…"피부결·수분 모두 개선"[클릭 e종목] "LG전자, 1Q 어닝서프라이즈 기대감↑"'연봉 8000만원' LG전자 생활가전 담당, 성과급 최대 3000만원 받는다 close 는 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체로 알려져 있다.

2월 17일 KB증권의 김동원 연구원은 '전기차 핵심 부품과 양산 능력을 확보한 LG전자는 미래 모빌리티 전기차 시장의 TSMC로 부각되며 향후 글로벌 Big Tech 업체들에게 매력적인 전기차 파트너로 인식될 전망. 따라서 LG전자는 글로벌 전기차 시장의 생태계 형성을 주도할 가능성이 클 것으로 기대됨. 올해 LG전자 MC (스마트 폰) 부문은 운영 방향의 전략 변화가 기대됨. 2015년부터 6년간 영업적자가 5조원인 MC 사업부의 매각, 철수, 축소 등이 예상되기 때문.'이라며 LG전자의 목표가를 22만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG전자를 30만 9890주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 44만 9724주 순매도, 67만 7909주 순매수 했다.

