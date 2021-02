"국내 경제 점진적 회복세, 기업들 미래 전략 수립해야"...EY한영 신년 경제전망 세미나

EY한영, 기업인과 경제계 인사 대상 2021 신년 경제전망 세미나 개최

임종룡 전 금융위원장 "부채, 기업심리, 한계기업 등은 잠재 위험 요인"

"미국 바이드노믹스, 중국 쌍순환전략 우리에게 위기이자 기회"

변준영 EY한영 산업연구원장 "탈탄소화, 데이터, 원격근무가 변화 견인"

[아시아경제 박지환 기자] 국내 경제의 점진적인 회복세가 예상되며, 기업인들이 코로나19 이후 시대를 대비해 선제적으로 대응하는 전략을 수립해야 할 때라는 목소리가 나왔다.

글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영은 17일 오전 국내 주요 기업인과 경제계 인사 등을 초청해 'EY한영 2021 신년 경제전망 세미나'를 개최했다. 미래를 재편하라(Reframe Your Future): 팬데믹 이후의 파괴적 변화를 주제로 열린 세미나는 코로나19로 인해 온라인으로 진행됐다.

이날 2021년 국내외 경제전망을 주제로 기조강연을 맡은 임종룡 전 금융위원장은 "세계경제는 팬데믹의 불확실성 속에서도 개선 흐름이 예상된다"며 "중국과 인도 중심의 신흥국 경제가 강한 반등을 보이고, EU와 미국 등 주요 국가들은 적극적인 부양정책을 시행하면서 견조한 성장세를 보일 것"이라고 밝혔다.

임 전 위원장은 "민간 소비가 우리나라 GDP(국내총생산)에서 차지하는 비중이 60~70%로 높은데, 올해는 억눌렸던 소비가 살아나면서 경기 회복에 긍정적으로 작용할 것"이라고 설명했다. 또 "국내 주요 수출산업은 글로벌 시장의 회복으로 인해 성장세가 강화될 것으로 특히 반도체, 자동차 등 차세대 기술 기반 산업이 강세를 보일 것"이라고 말했다.

이어 그는 "경제 성장세로 전환이 되더라도 불확실성은 여전하고 여러 위험 요인이 존재하고 있다"고 덧붙였다. 그는 우리 경제가 안고 있는 잠재적 리스크 요인으로 부채 상승, 미중 정책 동향과 갈등, 기업 투자심리 악화, 한계기업 증가 등을 지목했다.

임 전 위원장은 "미국의 바이드노믹스와 중국의 쌍순환전략은 우리에게 위기이자 기회"라며 특히 미국에 대해 "우리가 반드시 유념해야 위험 요인은 탄소국경세 도입 등 글로벌 친환경 정책 움직임"이라고 강조했다. 그는 또한 "중국의 내수시장 확대 계획은 우리 기업들에게 기회가 될 수 있지만, 반면 자급이 가능한 공급망을 구축하는 것은 중간재 수출국인 한국에게 불리할 수 있다"고 말했다.

코로나19 이후의 경영환경에 대해 임 전 위원장은 경제 패러다임의 변화 요소들을 제시하면서 이에 대한 철저한 대비가 필요함을 피력했다. 그는 올해 기업인들이 "응변창신(應變創新)의 정신을 가지고 불확실성에 맞서 선제적으로 대응하는 전략을 수립해야 한다"고 강조했다.

이어 '팬데믹 시대의 경영환경 변화와 기업의 대응전략' 발표에 나선 변준영 EY-파르테논 APAC 전략 컨설팅 리더 겸 EY한영 산업연구원장은 포스트 코로나 시대의 파괴적 혁신을 6개 유형으로 분류할 수 있다고 말했다. 6대 파괴적 혁신은 홈 이코노미(Home Economy)의 부상, 탈탄소화 트렌드 확산, 데이터 중요성 확대, 테코노믹(Techonomic) 냉전, 가성비 소비 확산, 비대면 상품/서비스 주류화 등이다.

두 번째 발표자로 나선 이재원 EY한영 파트너는 포스트 코로나 시대에 기업이 선제적으로 준비해야 할 3대 미래 재편 전략을 소개했다. 그는 "우선 ESG(환경·사회·지배구조) 등 다양한 이해 관계자들의 미래 가치를 기반으로 한 사업 포트폴리오의 재편이 필요하다"며 "데이터 중심의 사업 모델을 고도화해야 한다"고 강조했다. 이 파트너는 데이터를 활용한 사업 모델 고도화에 대해 데이터의 가치가 변하고 있다고 분석하며 "데이터는 이제 단순한 정보 가치를 넘어서, 그 자체가 캐시(Cash) 즉 돈이 되는 시대가 도래했다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr