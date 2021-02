포르쉐, 신형 911 GT3 세계 최초 공개

15만2416유로(약 2억원)부터 판매…국내 출시가는 미정

[아시아경제 유제훈 기자] 포르쉐코리아는 포르쉐 AG가 8세대 포르쉐 911을 기반으로 하는 최초의 GT 모델인 신형 911 GT3를 공개했다고 17일 밝혔다.

포르쉐에 따르면 신형 911 GT3는 순수 레이싱 기술이 대폭 적용됐다. 더블 위시본 프런트 서스펜션, 정교한 에어로다이내믹 효과를 내는 스완 넥(swan neck) 리어 윙, 성공을 거둔 GT 레이스카 911 RSR에서 기원한 디퓨저가 특징이다.

최고출력 510마력(PS)을 내는 4.0리터 6기통 박서 엔진은 내구 레이스에서 검증 받은 911 GT3 R의 구동계를 기반으로 한다. 인상적인 사운드를 내뿜는 고회전 엔진은 신형 911 GT3 컵에도 사용한다.

순수한 주행 경험을 위해 포르쉐는 7단 포르쉐 듀얼 클러치 변속(PDK)와 6단 수동 변속기를 탑재한 두 모델을 내놨다. 해당 변속기 탑재 시 최고속도는 이전 911 GT3 RS보다 빠른 320㎞/h(PDK 장착 시 318㎞/h)로, 정지상태에서 100㎞/h까지 가속하는데 3.4초가 소요된다.

드라이버인 라스 케른이 뉘르부르크링 노르트슐라이페에서 주행을 시도한 결과 911 GT3는 20.8㎞ 코스를 6분 59.927초 만에 달렸다. 이전 세대 모델과 비교하는 기준인 20.6㎞ 구간에서는 6분 55.2초가 걸렸다. 포르쉐 홍보대사 요르크 베르크마이스터는 "지금까지 자신이 몰아본 모델 중 가장 훌륭한 양산차"라고 소감을 밝혔다.

신형 911 GT3의 무게는 수동 변속기 모델 1418㎏, PDK 모델 1435㎏로 이전 모델과 비슷하다. 911 GT3의 특징인 시트를 제거한 뒷좌석 공간과 더불어 탄소섬유 강화플라스틱(CFRP) 프런트 보닛, 경량 글라스 윈도, 최적화된 브레이크 디스크, 단조 경량 알로이 휠로 무게를 줄였다. 신형 911 GT3의 복합연비는 13.3ℓ/100㎞(PDK 장착 시 12.4)다.

신형 911 GT3의 모든 디테일 요소에는 레이싱 유전자를 반영했다. 콕핏은 현재 911 모델의 특징을 따르면서 트랙 스크린(track screen)을 추가했다. 버튼을 누르면 1만rpm까지 엔진 회전수를 표시한 중앙 타코미터 양쪽에 서킷 주행에 필요한 정보인 타이어 공기압, 오일 압력과 온도, 연료 탱크 레벨과 냉각수 온도가 표시된다. 컬러 막대로 정보를 표시하는 비주얼 시프트 어시스턴트(visual shift assistant)와 모터스포츠에서 파생한 시프트 라이트도 포함한다.

포르쉐 GT 모델은 개인 맞춤형 장비 수요가 큰 만큼, 911 GT3 역시 포르쉐 익스클루시브 매뉴팩처 제품을 비롯해 탄소섬유 경량 루프 등 GT3 전용 옵션을 고를 수 있다.

신형 911 GT3의 부가세 및 국가 별 특별 사양을 포함한 판매가격은 15만2416 유로(약 2억415만원)부터 시작한다. 국내에는 7단 PDK가 탑재된 모델이 하반기 출시될 예정으로 가격은 미정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr