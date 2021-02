버추얼텍 "2020년 매출 164억원… 올해 스노우피크 어패럴로 '성장' 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 버추얼텍 버추얼텍 036620 | 코스닥 증권정보 현재가 726 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 708 2021.02.17 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 데브그루, '스노우피크 어패럴' 유통망 확대·온라인 강화…"사업 확장"버추얼텍 "데브그루 ‘스노우피크 어패럴’…2020 홀리데이 프로모션 진행"데브그루, ‘스노우피크 어패럴’ 블랙프라이데이 할인 프로모션 close 은 지난해 매출 164억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 또 별도기준으로는 매출이 2019년 대비 147.1%의 성장율을 보였다. 영업이익은 1693% 증가하며 흑자 폭을 키웠다. 순이익은 2019년 대비 약 57억원 이익이 추가됐고 2020년말 12억원의 당기순이익을 달성했다.

버추얼텍은 올 한해 스노우피크 어패럴을 통해 큰폭의 매출 성장과 손익 개선을 노린다. 스노우피크 어패럴은 론칭 2주년을 맞이해 배우 류승범과 함께 한 21SS 시즌 화보를 공개했다. 다양한 채널을 통한 마케팅 전략과 백화점과 쇼핑몰, 주요 상권까지 꾸준히 유통망을 늘려나가며 매출 성장을 이룰 것으로 기대하고 있다.

회사 관계자는 "2020년 별도 기준으로 안정적인 흑자구도를 이뤄낸 버추얼텍은, 2021년 스노우피크 어패럴을 통해 폭발적인 매출 성장과 손익개선을 기대하고 있다"며 "다양한 활동과 유통망 확대 등을 통해 탄탄한 재무 구조를 구축하겠다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr