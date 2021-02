"감산 합의 이행" 푸틴, 사우디 왕세자와 통화

[아시아경제 조슬기나 기자]블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 사우디아라비아의 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자가 15일(현지시간) 전화 통화를 하고 코로나19 대응, 감산 합의 이행 등에 대해 논의했다.

아랍뉴스에 따르면 이날 통화는 수교 95주년을 기념해 양국의 관계 발전을 위해 이뤄졌다. 푸틴 대통령과 무함마드 왕세자는 석유수출국기구(OPEC)와 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인 OPEC+의 감산 합의 이행에 대해 의견을 교환했다. 또한 무역, 경제, 투자 협력을 확대하기로 했다.

이와 함께 양측은 코로나19 대응 차원에서 사우디아라비아가 러시아제 백신을 사용할 가능성에 대해서도 논의했다. 이밖에 시리아 사태, 아라비아만 등 지역 현안에 대해서도 의견을 주고 받았다. 현지 언론들은 "사우디와 러시아가 석유시장 안정과 세계 경제 성장을 위해 계속 협력하기로 했다"고 보도했다.

러시아 크렘린궁은 성명을 통해 "국제 에너지 시장의 안정을 유지하기 위해 긴밀한 공조를 계속해나갈 것"이라고 밝혔다.

