박영선, '김어준의 뉴스공장' 비판한 조은희에 "언론 자유 침해 발언"

김어준 만난 조은희 "교통방송은 정권 나팔수"

김어준 "TV조선 많이 본 듯" 반박

[아시아경제 허미담 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 예비후보가 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'의 정치적 편향성을 지적한 조은희 국민의힘 서울시장 예비후보를 향해 16일 "언론의 자유를 침해하는 발언"이라고 비판했다.

박 후보는 이날 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 "요즘 교통방송(TBS)의 청취율이 굉장히 높은 것으로 알고 있다. 그만큼 시민들의 호응도가 있다는 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "만약 교통방송이 도움 되지 않는다면 시민들이 듣지 않을 것이다. 그러면 개편해야겠지만 시민들의 청취율이 높고 호응을 해주는 상황에서 이런 이야기를 하는 것은 조금 독선적"이라고 했다.

또 박 후보는 "TBS는 이미 허가된 지상파 라디오 방송이다. 그것을 시장이 좌지우지할 수 있는 상황은 아니다"라며 "어떤 한 방송을 시장이 좌지우지할 수 있다는 발상 자체가 과거 독재정권 시절에나 있었던 발상 아닌가 싶다"고 비판했다.

앞서 조 후보는 전날 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "교통방송을 정권의 나팔수가 아니라 시민의 나팔수로 하겠다는 제 공약이 있다"고 했다.

이에 진행자인 김어준 씨가 "저는 뉴스공장을 관둬야 되는 것인가"라고 묻자 조 후보는 "그럴 수도 있고 아닐 수도 있다. 대신 진중권, 서민, 서정욱 변호사 코너도 만들면 된다"고 답했다.

또 조 후보는 김 씨를 겨냥해 "이용수 할머니 때는 배후가 있다고 하고, 미투 때는 문재인 정권에 대한 공작이라고 하고, 정경심 교수 재판 때는 법복을 입고 정치를 한다고 했다"고 지적했다.

이에 김 씨는 "문재인 정부에 대한 공작을 한 적은 없다. 하지 않은 말을 하는 것"이라며 "TV조선을 너무 많이 본 것 아니냐"고 했다.

그러자 조 후보는 "국민의힘에서 교통방송을 없애야 한다고 하는 사람도 많다"며 "저는 그 정도는 아니고, 균형추를 좀 잡으라(는 것)"고 조언했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr