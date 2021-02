IBK자산운용, ‘IBK 켄쇼 4.0 레볼루션 펀드’ 2000억 돌파

미국 켄쇼(Kensho)의 인공지능(AI) 기술을 통한 4차 산업혁명 혁신기업 투자

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 IBK자산운용의 ‘IBK 켄쇼 4.0 레볼루션 펀드’ 수탁고가 2000억을 돌파했다고 16일 밝혔다.

‘IBK 켄쇼 4.0 레볼루션 펀드’ 는 국내 최초로 미국 켄쇼의 인공지능(AI) 분석 기술을 통해 4차 산업혁명 혁신기업에 투자하는 펀드다. 이 펀드는 기존의 투자방식과 달리 4차 산업혁명의 핵심 기술인 AI에 의한 빅데이터 분석을 통해 투자하는 것이 특징이다.

이 펀드의 1년 성과는 78.65%로 동일유형 가운데 상위다. 공모펀드 시장이 침체기였던 최근의 시장에서 유독 2000억 이상을 모집하는 성과를 드러냈다.

박제현 IBK자산운용 투자솔루션팀 이사는 “과거 애널리스트가 40시간 걸릴 분석을 켄쇼가 단 5분만에 처리 할 만큼 AI 기술로 인한 변화는 이미 시작됐다"며 "4차 산업혁명 관련 기업에 투자하는 것은 선제적인 관점에서 통찰력 있는 투자 판단" 이라고 말했다.

