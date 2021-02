"전기식·가스식 결합해 비용 절감"…LG전자 '하이브리드 시스템 에어컨' 출시

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 172,500 전일대비 7,500 등락률 +4.55% 거래량 1,382,363 전일가 165,000 2021.02.16 10:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 외국인 13만 298주 순매도… 주가 0.0%LG전자, '통돌이 세탁기' 신제품에도 AI 기술 첫 적용'반도체·배터리·전장' 핵심사업…막오른 '숙련된 인재' 확보전 close 가 전기식과 가스식의 장점을 합쳐 냉난방 비용을 줄일 수 있는 '하이브리드 히트펌프 시스템 에어컨'을 16일 출시했다고 밝혔다.

이 에어컨은 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 172,500 전일대비 7,500 등락률 +4.55% 거래량 1,382,363 전일가 165,000 2021.02.16 10:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 외국인 13만 298주 순매도… 주가 0.0%LG전자, '통돌이 세탁기' 신제품에도 AI 기술 첫 적용'반도체·배터리·전장' 핵심사업…막오른 '숙련된 인재' 확보전 close 의 전기식 시스템 에어컨 대표제품인 멀티브이(MULTI V)와 가스식 시스템 에어컨(GHP)을 하나의 배관으로 연결하고 한 대의 제어기로 통합 제어하는 제품이다. 국내 최초로 전기식과 가스식을 합친 것으로 이를 통해 소비전력량 최대치를 낮춰 전기 기본요금을 줄이는 효과를 낼 수 있다고 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 172,500 전일대비 7,500 등락률 +4.55% 거래량 1,382,363 전일가 165,000 2021.02.16 10:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 외국인 13만 298주 순매도… 주가 0.0%LG전자, '통돌이 세탁기' 신제품에도 AI 기술 첫 적용'반도체·배터리·전장' 핵심사업…막오른 '숙련된 인재' 확보전 close 는 설명했다.

일반적으로 건물의 전기 기본요금은 연간 소비전력량 최대치를 기준으로 산정돼 매월 부과되는데, 전기식 시스템 에어컨만 사용하는 건물은 전기 사용량이 많은 여름과 겨울의 소비전력량 기준으로 기본요금이 부과된다. 이로 인해 에어컨을 자주 사용하지 않는 봄과 가을에도 높은 전기 기본요금을 내야 하는 데 상황에 맞는 적절한 모드를 통해 요금을 낮출 수 있다는 것이다.

이 에어컨은 ▲전기와 가스 요금을 예측해 상대적으로 저렴한 방식으로 우선 운전하는 '비용 최적화 모드' ▲냉방할 때는 단가가 낮은 가스식을, 난방할 때는 효율 좋은 전기식을 우선 가동해 비용을 절감하는 '자동 모드' ▲피크전력 제어가 필요한 경우 가스식 운전을 우선 적용해 전기 기본요금을 낮추는 'GHP 우선 모드' ▲실내기 가동률이 낮을 경우 효율이 높은 전기식 운전을 우선 적용해 냉난방 효율을 극대화하는 '멀티브이 우선 모드' 등 4가지 모드를 제공한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 172,500 전일대비 7,500 등락률 +4.55% 거래량 1,382,363 전일가 165,000 2021.02.16 10:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 외국인 13만 298주 순매도… 주가 0.0%LG전자, '통돌이 세탁기' 신제품에도 AI 기술 첫 적용'반도체·배터리·전장' 핵심사업…막오른 '숙련된 인재' 확보전 close 가 연 면적 약 1000㎡ 규모 사무용 건물을 기준으로 147㎾급 시스템 에어컨의 냉난방 비용을 자체 시뮬레이션한 결과 하이브리드 히트펌프 시스템 에어컨이 동급의 전기식 시스템 에어컨보다 에너지 비용을 25% 절감했고 전기 기본요금은 54% 줄어든 것으로 나타났다.

이 제품을 사용하면 한국전력에서 공급받는 전력의 최대치 기준인 계약 전력 자체를 줄일 수 있어 계약 전력에 맞춰 변압기를 설치하는 수전공사 비용도 줄일 수 있고, 가스식 시스템 에어컨의 용량만큼 정부의 가스냉방 장려금 등 정책적인 혜택도 받을 수 있다고 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 172,500 전일대비 7,500 등락률 +4.55% 거래량 1,382,363 전일가 165,000 2021.02.16 10:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 외국인 13만 298주 순매도… 주가 0.0%LG전자, '통돌이 세탁기' 신제품에도 AI 기술 첫 적용'반도체·배터리·전장' 핵심사업…막오른 '숙련된 인재' 확보전 close 는 전했다. 하나의 배관으로 천장형, 매립형, 벽걸이형, 스탠드형 등 다양한 실내기들을 조합할 수도 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 172,500 전일대비 7,500 등락률 +4.55% 거래량 1,382,363 전일가 165,000 2021.02.16 10:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 외국인 13만 298주 순매도… 주가 0.0%LG전자, '통돌이 세탁기' 신제품에도 AI 기술 첫 적용'반도체·배터리·전장' 핵심사업…막오른 '숙련된 인재' 확보전 close 에어솔루션사업부장 이재성 부사장은 "냉난방 비용을 스마트하게 줄여주는 새로운 하이브리드 히트펌프 시스템 에어컨으로 차별화된 고객가치를 제공할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr