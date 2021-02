1879골프가 개최하는 2021년 1879챔피언스배 골프대회가 열린다.

아마추어골퍼를 대상으로 18일 경남 창원 아르미르골프장에서 1차전을 시작한다. 22일 경기도 안성 골프클럽Q에서 2차전, 25일 전북 군산골프장에서 3차전 등 매월 6개가 이어진다. 경기도 광주 뉴서울과 강원도 원주 센추리21, 경북 김천 포도골프장 등이 격전지다. 참가비는 모든 대회가 동일하다. 그린피 포함해 18만7900원이다. 카트비, 캐디피, 식대는 별도다.

12월에는 우승자들만 출전하는 왕중왕전이 펼쳐진다. 스트로크 방식으로 우승자를 가린다. 남녀 우승자와 신페리오, 준우승 등 총 6명이다. 장타대회와 포토제닉 등 이벤트가 또 있다. 참가자 대상 행운상을 20명 이상 추첨해 다양한 협찬 상품을 선물한다. 홈페이지 1879골프 공식몰로 신청하면 된다. 1879골프는 매년 1879만원을 다양한 곳에 후원한다.