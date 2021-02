러시아 "영국발 변이 검사 전문 키트 개발"

[아시아경제 조현의 기자] 러시아 전문가들이 코로나19 영국발 변이 바이러스 검사에 특화된 키트를 개발했다고 15일(현지시간) 밝혔다.

인테르팍스 통신에 따르면 러시아 보건·위생·검역 당국인 '소비자 권리보호·복지 감독청'(로스포트레브나드조르)은 이날 웹사이트를 통해 "시약 키트가 임상시험을 성공적으로 통과해 러시아 내 사용 승인을 받았다"고 전했다.

감독청은 "이 키트가 영국발 변이 바이러스에 감염된 검체 임상시험에서 높은 정확도를 보여줬다"면서 "해당 기술은 향후 다른 코로나19 변이 바이러스나 다른 병원체 검사를 위한 시약 키트 개발에도 이용할 수 있을 것"이라고 말했다.

앞서 로스포트레브나드조르 산하 바이러스·생명공학 연구센터 '벡토르'는 지난달 세계에서 처음으로 영국발 변이 바이러스 사진 촬영에 성공했다고 밝힌 바 있다.

지난해 9월 영국 잉글랜드 남부에서 처음 발견된 코로나19 변이 바이러스는 유전자 변형으로 전염력이 기존 바이러스보다 최대 70% 강해진 것으로 알려져 있다.

