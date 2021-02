교육부, 장애대학생 원격수업 보조공학기기 구입비 지원

107개 대학에 평균 1500만원씩 지원

26일까지 국가평생교육진흥원 접수

[아시아경제 한진주 기자] 장애를 가진 대학생들이 원격수업에 필요한 점자정보단말기나 문자통역 태블릿 등을 대학에서 빌릴 수 있게 된다.

16일 교육부와 국가평생교육진흥원은 원격수업을 수강하는 장애대학생의 학습권 강화를 위한 ‘2021년 장애대학생 원격수업 수강지원 사업 기본계획’을 발표했다. 장애유형별 보조기기 구입비용을 학교당 평균 1500만원씩 지원한다는 내용이 골자다.

장애대학생 지원체계를 적극적으로 마련한 대학 107개 학교를 대상으로 15억원 범위 내에서 예산을 지원한다. 해당 대학들은 ‘2020년 장애대학생 교육복지지원 실태평가’에서 최우수 또는 우수 등급을 받은 대학을 말한다.

대학들이 시각·청각·지체 장애 학생의 수요를 고려해 기기를 구입하면 학생들이 기기사용 신청 후 대여받으면 된다. 지원 대상 대학들은 구비를 희망하는 기기 목록과 소요액을 파악해 26일까지 국가평생교육진흥원으로 신청하면 된다. 진흥원은 신청 대학의 장애대학생 수 등을 평가해 지원규모를 결정한다.

원격수업을 위한 보조기기는 시각장애인들이 점자와 음성으로 문서를 입력·출력하는 점자정보단말기, PC에서 점자 레벨 제작이 가능한 점자라벨러, 점자로 변환된 문자·점자 정보를 출력해주는 점자프린터, 화면에 출력되는 내용을 점자 디스플레이에 표시해주는 센스리더, 탁상용 확대 독서기, 태블릿 확대기, 문자통역 프로그램·태블릿, 보청기 사용자가 소음 없이 송수신 가능한 FM 수신기, 한손용 키보드 등이다.

전진석 교육부 학생지원국장은 "2005년부터 장애대학생 교육활동 지원사업을 통해 교육지원인력을 지원해왔는데, 이번 ‘장애대학생 원격수업 수강지원 사업’ 신설로 보조공학기기 지원을 보완하고 장애대학생의 학습권 보장을 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

