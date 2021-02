"박원순이 롤모델" 우상호에…여성단체 "서울시장 후보 사퇴하라"

우상호, '박원순 롤모델' 논란에 "인생 전체가 롤모델은 아냐"

[아시아경제 허미담 기자] 4·7 서울시장 보궐선거에 출마한 우상호 더불어민주당 예비후보가 고(故) 박원순 전 서울시장을 '롤모델'로 표현한 데 대해 15일 여성단체가 강하게 반발하며 사퇴를 촉구했다.

한국여성정치네트워크는 이날 오후 서울 영등포구에 있는 우 후보의 선거운동 본부 앞에서 기자회견을 열고 우 후보에게 "박원순 성폭력 피해자에게 진심으로 사죄하고 서울시장 후보를 사퇴하라"고 목소리를 높였다.

단체는 "박 전 시장의 위력성폭력 사건으로 발생하게 된 이번 보궐선거의 후보로 나서며, 위력 성폭력 사건에 대한 책임규명과 피해자의 회복에 일말의 관심도, 감수성도 없는 우 후보는 후보 자격이 없다"고 일갈했다.

이어 "마음 추스를 겨를도 없이 끝없는 피해 사실 부정과 가해자 옹호를 맞닥뜨리는 피해자의 심정을 단 한 번이라도 생각해봤으면 그렇게 발언할 수는 없다"며 피해자에 대한 사과를 요구했다.

앞서 우 후보는 지난 10일 자신의 페이스북을 통해 박 전 시장 추모글을 올려 '2차 가해' 논란이 확산한 바 있다.

당시 우 후보는 "박원순 시장은 제게 혁신의 롤모델이었고 민주주의와 인권을 논하던 동지였다"며 "박원순 시장의 정책을 계승하고 그의 꿈을 발전시키는 일, 제가 앞장서겠다. 박원순이 우상호고, 우상호가 박원순이라는 마음가짐으로 서울시 정책을 펼쳐가겠다"고 강조했다.

특히 그는 박 전 시장의 아내 강난희 여사의 편지 중 '박원순은 제 목숨이 다하는 순간까지도 나의 동지'라는 대목을 언급하며 "이를 악물고 있는데 눈시울이 뜨거워졌다. 얼마나 힘드셨을까. 어떻게 견디셨을까"라고 적기도 했다.

이 같은 발언에 비판 여론이 일자 우 후보는 "박 전 시장의 인생 전체가 롤모델이라는 것은 아니다"고 해명했다.

그는 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "박 전 시장의 인생 전체가 롤모델이라는 것이 아니라 내 혁신의 롤모델이라는 것"이라며 "피해자가 당했던 많은 상처와 아픔에 대해서는 공감을 갖고 있다"고 했다.

이어 "서울시에서 이런 일이 다시는 발생하지 않도록 근본적인 재발대책을 만들고 또 피해자가 정상적으로 생활에 복귀할 수 있도록 돕는 일에 최선을 다하겠다"라며 "(박 전 시장) 유가족을 위로한 것 자체를 두고 너무 상처받지 않으셨으면 좋겠다"고 했다.

다만 "비공개로 유가족에게 (의견을) 전달할 생각은 안 하셨냐"는 진행자의 질문에 우 후보는 "그만하라. 충분히 말씀드렸지 않나"라고 일축했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr