[아시아경제 조현의 기자] 아웅산 수치 국가고문의 구금 기간이 오는 17일까지 이틀 연장됐다.

수치 고문의 변호인인 킨 마웅 조는 15일(현지시간)수도 네피도에서 법원의 이같은 결정 사실을 전했다고 주요 외신이 보도했다.

쿠데타를 일으킨 미얀마 군부는 지난 3일 수치 고문을 불법 수입된 무선장비를 허가 없이 사용한 혐의(수출입법 위반)로 기소하면서 당초 이날까지 가택 연금할 예정이었다.

수치 고문의 구금 기간이 연장됨에 따라 추가 기소 가능성도 점쳐지고 있다. 현지에선 군정이 수치 고문을 반역죄로 기소하는 방안을 고려 중이라는 소문도 돈다.

한편 미얀마 군부는 지난해 11월 총선에서 심각한 부정이 발생했음에도 정부가 이를 제대로 조사하지 않았다는 이유로 지난 1일 쿠데타를 일으켰다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr