"숨통 트일 듯" vs "그래도 망해" 거리두기 완화…자영업자, 엇갈린 반응

수도권 식당·카페 등 밤 10시까지 취식 가능

일부 자영업자 "밤 10시까지 영업 소용없다"

전문가 "자영업자 위한 보상 필요"

[아시아경제 허미담 기자] "밤 10시쯤 돼야 손님들이 들어오는데 문을 닫으라니요."

오늘(15일)부터 사회적 거리두기 단계가 일부 완화한 가운데 이를 둘러싼 자영업자들의 반응이 엇갈리고 있다. 일부 자영업자들은 영업시간이 완화된 만큼 매출 회복에 대한 기대감을 드러냈다.

반면 노래방·주점 등 일부 업종은 5인 이상 집합금지가 풀리지 않은 시점에서 영업시간 1시간 연장은 실효성이 없다고 지적하며 회의적인 반응을 보이고 있다. 전문가는 자영업자들을 위한 적절한 지원이 필요하다고 강조했다.

권덕철 보건복지부 장관은 15일 정부세종청사에서 열린 중앙재난안전대책본부 회의에서 "오늘 0시부터 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계로 사회적 거리두기 단계가 조정됐다. 이에 따라 자영업, 소상공인들의 생업시설에 대한 운영시간 제한이 해제 또는 완화된다"며 "고강도 거리두기가 장기화됨에 따라 서민 경제의 어려움이 커지고 있는 점을 고려해 고심 끝에 거리두기 단계를 조정했다"고 밝혔다.

거리두기 완화 방침에 따라 밤 9시로 제한됐던 수도권 식당·카페·실내체육시설·노래연습장·파티룸 등의 영업시간이 10시까지로 연장됐다.

이와 함께 지난 3개월간 집합금지 조치를 받았던 유흥시설 6종(유흥·단란·감성주점, 콜라텍, 헌팅포차, 홀덤펍)의 운영도 재개됐다. 다만 이들 업종은 룸당 최대 4명 제한, 댄스홀 운영 금지, 테이블·룸 간 이동 금지 등 핵심방역수칙을 준수해 운영해 밤 10시까지 영업해야 한다.

비수도권의 경우, 사회적 거리두기가 하향 조정됨에 따라 방역수칙을 준수한다는 조건 하에 식당·카페·노래연습장 등 다중이용시설의 운영시간 제한이 해제됐다.

거리두기 완화 지침 상황을 종합하면 서울 등 수도권은 밤 10시 이후 식당과 카페, 클럽 등에 대한 운영을 중지해야 하지만 수도권을 제외한 지방의 경우 운영시간에 대한 제한이 없어 대체로 자유로이 운영할 수 있게 된 셈이다.

이번 조치로 밤 10시까지 영업할 수 있게 된 일부 자영업자들은 매출 회복에 대한 기대감을 드러내고 있다. 특히 카페나 식당 업주들은 영업시간이 1시간 연장됨에 따라 손님들이 시간적 여유를 더 갖게 될 것으로 예상하며 이전에 비해 매출이 더 오를 것으로 예상했다.

서울 마포구에서 카페를 운영하고 있다고 밝힌 한 자영업자는 "밤 9시까지로 영업시간을 제한했을 때는 8시부터 손님들의 발걸음이 뚝 끊겼다"며 "그래도 10시로 영업시간을 연장하면 8시 이후로 몇 팀 정도 더 들어오지 않을까 싶다"고 했다.

이어 "카페 내 취식이 불가능했을 때는 매출에 타격을 많이 받았다. 하지만 지금은 취식도 가능하고 영업시간도 이전에 비해 늘어났으니 매출이 조금 더 늘지 않을까 싶다"고 덧붙였다.

다만 유흥주점 등 밤늦게 영업을 하는 일부 업주들은 "업종별 특성을 고려하지 않은 조처"라며 여전히 불만의 목소리를 내고 있다. 노래방, 주점 등의 업종은 주요 영업시간이 늦은 저녁인 만큼 영업시간 한 시간 연장으로는 매출에 긍정적인 영향이 없을 것이라는 지적이다.

전국자영업자비상대책위원회는 지난 13일 입장문을 통해 "영업시간을 10시로 제한하면 방역에 왜 도움이 되는지를 입증할 과학적 근거를 공개해야 한다"며 "자영업자의 요구와 여론에 밀려 미봉책을 계속 발표할 것이 아니라 방역기준을 과학적이고 합리적이며 형평에 맞게 조정해야 한다"고 비판했다.

자영업자들이 모인 온라인 카페 '아프니까 사장이다'에서도 불만의 목소리가 이어지고 있다. 한 누리꾼은 "유흥주점이 밤 10시까지만 영업해야 한다는 것은 식당으로 치면 오전 10시까지만 영업하라는 것과 같은 수준"이라며 "유흥주점을 하는 주변 지인들은 대부분 파산했다. 이젠 더 이상 버틸 힘도 없다"고 하소연했다.

또 다른 누리꾼들 또한 "유흥시설을 10시부터 오픈하면 문을 열지 말라는 것과 다름없다", "영업시간 고작 1시간 늘려주고 생색내고 있다", "한 시간 연장한다고 장사가 잘될 것 같냐" 등 비판의 목소리를 냈다.

전문가는 자영업자에게 적절한 보상이 이뤄질 필요가 있다고 지적했다. 김우주 고려대 구로병원 감염내과 교수는 "자영업자들이 오랜 기간 영업제한을 받아왔다. 피해 보상을 제대로 안 해주는 상황에서 제한만 받다 보니 자영업자들이 힘들어하는 것"이라며 "자영업자들의 부담을 덜어주기 위해 그에 맞는 어느 정도의 보상이 필요하다"고 했다.

