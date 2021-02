'사오정' 스마트폰·AI스피커에 인간 귀 본딴 센서 단다

KAIST 이건재 교수팀, 시제품까지 개발해 상품화 길 열어

[아시아경제 김봉수 기자] 인간의 귀를 본 따 보다 정확히 음성을 감지할 수 있는 센서가 개발돼 향후 스마트폰·인공지능(AI) 스피커 등에 활용될 전망이다.

15일 한국과학기술원(KAIST)에 따르면, 신소재공학과 이건재 교수와 왕희승 박사팀은 최근 정확도가 높은 초고감도의 인공지능 기반 화자 식별 및 음성 보안기술을 구현할 수 있는 공진형 유연 압전 음성 센서를 개발했으며, 스마트폰과 AI스피커에 탑재해 제품화하는 데도 성공했다.

공진형 압전 음성 센서는 음성에 의해 센서의 막이 진동하게 될 때,공진 현상이 일어나 민감도 높은 전압 신호를 얻을 수 있도록 설계돼 있다. 이는 인간이 먼 거리의 소리를 인식하는 방법과 유사하다. 인간의 경우 달팽이관에 있는 사다리꼴 막이 가청주파수 대역에서 수많은 공진 현상을 발생시키며 소리를 증폭하기 때문에 작은 소리도 정확히 알아 듣는다. 연구팀은 이러한 원리의 효과를 극대화하기 위해 매우 얇은 유연 압전 막을 사용해 인간의 귀를 모사했고, 여러 공진 채널을 구현해 소리를 초고감도로 식별할 수 있는 공진형 음성 센서를 제작했다.

이건재 교수팀은 2018년에도 세계 최초로 공진형 유연 압전 음성 센서 개념을 제시한 적이 있으며, 이번에는 센서 구조에 따른 공진, 주파수, 압전 막의 역할 등을 이론적으로 밝히고 크기를 매우 소형화함과 동시에 성능이 향상된 음성 센서를 개발했다.

원거리에서 스마트 기기들을 정확하게 제어하는 미래 사물인터넷 기술과 음성을 암호화하는 보안기술을 연결함으로써 소비자 맞춤형 서비스 제공에 크게 이바지할 것으로 전망된다. 특히 신호 대 잡음비(Signal to noise ratio·SNR)가 우수해 음성 인식 기능이 뛰어나고 다수 채널을 보유하기 때문에, 인공지능 음성 서비스에 적은 데이터양으로도 화자 식별 정확도를 높이는 강점이 있다.

실제 같은 조건에서 기존의 정전용량형 상용 마이크로폰과 성능 비교를 진행한 결과, 음성 분석 및 화자 식별에 있어 인식률이 크게 높았고 조건에 따라 오류율을 60%에서 95%까지 줄일 수 있었다고 연구팀은 밝혔다.

이 센서는 이미 이 교수가 교원 창업한 기업인 ㈜프로닉스를 통해 지난해 세계 가전박람회(CES)에서 공개된 바 있다. 현재 해당 기술은 완성도 높은 인공지능 음성 기술을 시연하며 ㈜프로닉스 미국 지사를 통해 실리콘밸리의 유수 IT 기업들과 협업도 추진하고 있다.

이건재 교수는 "이번에 제품화된 모바일 음성 센서는 높은 민감도를 보유하면서도 크기를 획기적으로 줄였기 때문에 미래 인공지능기술을 구동하는 핵심 센서로 적용할 수 있다?며 "현재 대량생산 상용화 공정도 완성 단계에 있어 실생활에 곧 적용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 휴먼플러스 인공지능 센서 센터의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 12일자에 게재됐다.

