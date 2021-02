'SK이노베이션' 코로나 백신 수혜로 부활하나

배터리 소송 패소로 급락 불구

증권가 "저가 매수 기회로 활용 해야" 조언

[아시아경제 이민지 기자] SK이노베이션이 미국 국제무역위원회(ITC)로부터 10년간 수출 금지 조치 처분을 받으면서 주가 변동성이 더 커질 것으로 전망된다. 그러나 증권가에선 단기적인 악재일 뿐 조정은 매수 기회로 봐야 한다고 조언했다.

15일 오전 10시 55분 기준 SK이노베이션은 전 거래일 대비 4.5% 내린 28만3000원에 거래됐다. SK이노베이션 우선주도 같은 시각 6.5% 하락한 20만1000원에 거래됐다. SK이노베이션은 이날 장 초반 26만8000원(9%)까지 떨어졌지만 시간이 지나면서 낙폭이 줄어들고 있다.

지난 10일(현지 시간) ITC는 지난 2019년 4월 LG에너지솔루션이 영업비밀 침해를 이유로 SK이노베이션을 제소한 것과 관련해 "SK이노베이션이 생산한 베터리셀, 모듈, 관련 부품과 소재에 대해 10년간 미국 내 수입 금지 조치를 명령한다"고 판결했다. 지난해 2월 조기패소 판결을 그대로 인용해 LG에너지솔루션 측의 최종 승소가 확정된 것이다.

이번 판결로 당분간 SK이노베이션의 단기적인 주가 하락이 불가피할 것으로 예상되면서 개인들의 손실은 커질 것으로 보인다. 올해 SK이노베이션은 56%가량 급등했는데, 개인들이 6237억원어치 순매수에 나서며 주가를 끌어올렸다. 이 기간 개인들의 평균 매수 단가는 27만8590원이다. 반대로 외국인과 기관은 올해 들어 각각 3458억원, 2932억원어치 주식을 팔아치웠는데 평균 매도단가는 28만8531원, 27만9534원이다.

다만 증권가에선 SK이노베이션의 주가 하락을 저가 매수 기회로 활용해야 한다고 말한다. SK이노베이션이 코로나19 백신 접종 이후 정유업종 재평가에 따른 수혜를 누릴 수 있을 것이란 이유에서다. 실제로 이날 삼성증권은 이날 코로나 백신 수혜 주로 삼성물산, 기아차와 함께 SK이노베이션을 꼽았다. 권명준 삼성증권 애널리스트는 "여행·항공주 못지않게 코로나19 피해가 컸던 곳이 정유업종"이라며 "백신을 통한 경제활동이 재개된다면 석유 수요는 빠르게 정상화될 수 있어 SK이노베이션은 백신 수혜 업종으로 부각될 것"이라고 말했다.

ITC 판결과 관련해 두 회사가 합의에 나설 수 있다는 점도 주목해야 한다. 판결이 발효되기 전 60일간 미국 대통령의 심의 기간이 남아있는 가운데 두 회사가 합의에 나설 경우 ITC 수입금지 조치와 현재 델라웨어주 연방지방법원에서 진행 중인 민사 소송 모두 취하할 수 있기 때문이다. 김정환 한국투자증권 연구원은 "조 바이든 대통령의 거부권 행사 여부가 불투명하고 행사한다 해도 민사소송 부담이 크다"며 "미국 2차전지 사업을 SK이노베이션이 포기하지 않을 것이란 점에서 합의 가능성은 더 커졌다"고 평가했다.

