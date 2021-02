[아시아경제 지연진 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 288,000 2021.02.15 08:18 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여포드, LG-SK 배터리 분쟁 합의 촉구 "잘못 인정하고 합의금 높여라"…압박나선 LG close 은 LG화학이 자사를 상대로 제기한 리튬 이온 배터리, 배터리 셀, 모듈, 팩 및 부품에 대한 10년간의 미국 내 수입금지 요청을 미국 국제무역위원회(ITC)가 인용했다고 15일 공시했다.

SK이노베이션은 "기존에 수주한 포드와 폭스바겐 프로그램에 대해서는 각각 4년과 2년의 유예 기간을 허용해 미국에서 배터리를 생산 및 공급할 수 있도록 하는 최종결정을 내렸다"며 "회사는 미국 내 배터리 생산에 차질이 없도록 앞으로 남은 소송 및 제반 절차를 통해 적극 대응할 예정"이라고 설명했다.

