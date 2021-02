[아시아경제 임혜선 기자] 유가공 전문 업체 남양유업이 '풍미가 진한 맛있는 치즈'를 15일 출시했다.

'풍미가 진한 맛있는 치즈'는 100일 이상 숙성시킨 체다치즈와 고다치즈가 사용됐으며, 1A등급 국산 우유를 3배 이상 농축 및 배합했다. 또한 치즈 고유 풍미를 향상시키기 위해 유풍미가 풍부한 버터를 3배 이상 넣었다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr