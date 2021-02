석동현 前 검사장 "윤석열, 차라리 내 목을 치라는 결기 보여야"

[아시아경제 김영은 기자] 윤석열 검찰총장의 대학 동기인 석동현 전 서울 동부지방검찰청 검사장이 13일 윤 총장을 향해 "차라리 내 목을 치라며 분연히 그 불의한 시도를 막겠다는 결기도 보여 줘야 한다"라고 말했다.

석 전 검사장은 이날 자신의 페이스북에 '윤석열 총장이 남은 임기 동안 해야 할 일'이라는 제목의 글을 올리며 "검찰의 수사권 중 고위공직자 부분은 공수처 만들어 이미 뺏었고, 중대범죄 수사청을 만들자는 건 그나마 검찰에 남은 몇 가지 중대범죄의 수사권마저도 박탈하겠다는 뜻"이라고 비판했다.

이어 "검찰을 무력화하고 수사권을 뺏어 공중분해 할 경우 몇몇건에 불과한 권력형 비리 사건은 그냥 덮이는 것으로 끝나지만, 검찰의 수사 지휘나 수사업무 중 절대 다수 부분을 차지하는 일반 국민과 기업들의 형사분쟁에서 발생할 폐해나 부작용은 막대하다"라고 지적했다.

그러면서 "이제 우리의 관심은 검찰의 수장인 윤석열 총장의 대응"이라며 "윤 총장이 지난 1년 동안 총장 자신에게 가해진 핍박이나 자리 흔들기에 맞선 결기는 당당했다"라고 말했다.

또한 "그 와중에도 최재형 감사원장의 악전고투 덕분에 원전 1호기 등 권력형 비리 수사를 지금도 계속하고 백운규를 영장 청구 까지 한 것은 평가할만하다"라면서 "그러나 그것만으로는 부족하다"라고 평가했다.

석 전 검사장은 "이제 윤 총장도 검찰의 수장으로서, 여권의 사이비 검찰개혁 몰이와 초토화 수준을 넘어 아예 검찰을 공중분해 하겠다는 시도에 대해, 그것이 단순히 윤 총장 자신을 제거하기 위한 싸움이 아니라 이 나라의 정의와 형사사법 제도를 그르치는 일로 인식한다면, 차라리 내 목을 치라며 분연히 그 불의한 시도를 막겠다는 결기도 보여 주어야 한다"라고 말했다.

그러면서 "정권도 유한하지만, 윤 총장의 임기 또한 몇 달이면 끝"이라며 "그것이 총장직을 마친 후에도 계속 존속될 검찰조직이 그나마 덜 죽고, 또 윤 총장 본인도 사는 길이 아닌가 한다"라고 덧붙였다.

앞서 석 전 검사장은 윤 총장의 직무 정지 효력 집행정지 가처분 신청에 대한 심문을 앞둔 지난해 11월30일에도 윤 총장을 두고 "해임될 것"이라고 예측한 바 있다.

당시 석 전 검사장은 "징계위원들은 아마도 판사사찰 책임 등을 억지 구실삼아 눈 딱 감고, 윤 총장에 대해 최고 수위의 징계 즉 해임을 시도할 것"이라며 "윤 총장이 해임될 경우 대검 정문 앞 길에서라도 국민들께 해임당한 소회를 밝혀야 하고, 그것은 윤 총장에게 오래도록 남게 될 첫 길거리 회견이 되지 않을까 싶다"라고 말했다.

