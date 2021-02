[클릭 e종목]"하이트진로, 올해 실적 상저하고 전망"…목표가↓

[아시아경제 송화정 기자]유안타증권은 15일 하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 33,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 34,150 2021.02.15 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"하이트진로, 코로나19 영향 장기화...목표가 17%↓"하이트진로, 유흥업소 규제 피해 가정 시장 노린다임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이 close 에 대해 올해 상저하고의 실적 흐름을 보일 것으로 예상하고 목표주가를 5만원에서 4만5000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

하이트진로는 지난해 4분기 연결기준 매출 5166억원, 영업이익 239억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 8%, 27% 감소한 수치다. 박은정 유안타증권 연구원은 "낮아진 컨센서스를 27% 하회했다"면서 "사회적 거리두기 영향으로 4분기 주류시장 자체가 침체된 것이 이익체력 약화에 주요한 요인으로 수익성이 예상 대비 아쉬웠다"고 분석했다.

맥주 부문의 경우 매출 전년 동기 대비 11% 감소한 1649억원, 영업이익은 흑자 전환한 16억원으로 추정된다. 박 연구원은 "4분기 맥주 시장은 물량 기준 17% 감소했으나 하이트진로의 판매량은 13% 감소한 것으로 파악된다"면서 "비우호적인 외부 환경에도 테라 판매량이 증가했고 주력 브랜드의 물량 증가 등에 힘입어 맥주 부문의 점유율 확대는 이어졌다"고 설명했다. 소주 부문은 매출액 8% 감소한 3095억원, 영업이익은 33% 줄어든 216억원으로 추정된다. 4분기 소주 시장은 물량 기준 12% 감소했으나 하이트진로의 판매량은 9% 감소하며 선방했다는 평가다. 박 연구원은 진로이즈백 및 참이슬의 강한 인지도 영향 때문"이라며 "다만 마산공장 라인 증설에 따른 고정비 부담으로 매출 감소 대비 이익 감소폭이 컸을 것"이라고 말했다.

유안타증권은 하이트진로의 올해 실적을 매출 2조3298억원, 영업이익 2081억원으로 전망했다. 이는 전년 대비 각각 3%, 5% 증가한 수치다. 올해 실적 추정치 하향 조정을 반영해 목표주가도 낮췄다. 박 연구원은 "올해는 상저하고의 실적 흐름이 예상된다"면서 "사회적 거리두기 여파가 지속되는 상반기는 전년 동기 대비 매출은 2% 증가하고 영업이익은 20% 감소할 것으로 예상되며 백신 접종 이후 수요가 점진적으로 개선될 것으로 기대되는 하반기는 매출과 영업이익이 각각 5%, 37% 성장할 것으로 전망된다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr