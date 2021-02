서울시, 200억 추가 투입해 올해 '국공립어린이집' 1800개로 늘린다

지난해 말 1749개소로 늘어나…17개 시·도 중 최고 수준

국공립 이용률 43.8%달성, 내년까지 어린이집 다니는 영유아 2명 중 1명 국공립 목표

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 국공립어린이집이 지난해까지 1749개소로 늘어 전국 17 시도 가운데 최다를 기록했다. 서울시는 올해 200억원의 예산을 투입해 어린이집을 1800개소까지 늘릴 계획이다.

15일 서울시에 따르면 시는 올해 200억원의 예산을 추가로 투입해 지난해 말 기준으로 1749개소인 어린이집을 1800개소까지 늘린다고 밝혔다. 서울시 국공립 어린이집은 지난해 2015년 '국공립어린이집 100개소 확충계획' 발표 이후 꾸준히 늘어 2014년 말 대비 2배 이상 늘었다.

또한 서울시는 올해 국공립 이용률을 46%까지 늘리고 내년까지 어린이집에 다니는 영유아 2명 중 1명은 국공립에 다닐 수 있도록 한다는 계획이다. 우선 서울시는 올해 확충에 있어 수요는 크나 국공립 이용률이 낮은 자치구를 우선 지원해 지역 간 격차를 해소한다.

공보육 수요가 많은 아파트 내 어린이집 전환과 신규 공동주택 내 어린이집 조기 개원 추진 등을 통해 상반기 중 예산을 집중 지원한다. 특히 올해부터 300세대 미만 단지도 주민 절반 이상이 동의하면 국공립 전환이 가능하도록 했다. 국공립어린이집 서비스 질 개선 사업도 병행해 선도적인 공공보육 모델을 만드는데도 주력한다.

공보육 서비스 질 향상을 위해서는 보육현장의 오랜 숙원인 보육교사 1명이 담당하는 영유아 수를 줄이는 시범사업을 추진한다. 0세반은 3명에서 2명으로, 3세반은 15명에서 10명으로 줄이는 시범 사업 후 확대 운영을 검토한다.

국공립어린이집 재위탁 심사 기준도 개선한다. 영유아 건강·안전 및 시설 설치기준 등 ‘필수항목지표’를 도입하고 놀이중심·생태친화보육 등 보육정책 방향과 보육환경 변화에 따른 세부심사지표를 신설하는 등 우수한 위탁업체가 어린이집을 운영할 수 있도록 지원할 계획이다. 놀이중심, 생태친화, 부모와 지역사회 참여, 민주적이고 열린 운영을 지향하는 국공립어린이집의 새로운 운영 모델도 마련한다.

송다영 서울시 여성가족정책실장은 “서울시는 그동안 민관연대, 아파트 관리동 전환 등 다양한 방식을 통해 국공립어린이집을 획기적으로 확충해 왔다”며 “이제는 양적 확대와 함께 보육 서비스 품질 향상에도 더욱 힘써 공보육 선도 도시 서울의 위상에 걸맞은 새로운 공보육 운영모델을 마련해 정착시킬 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr