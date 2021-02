영등포구 신길6동 공공문화복합센터 건립

지난해 9월 실시설계 용역 …이달 착공, 9월 준공 목표... 경로당, 아이랜드, 마을카페 등 주민수요 반영한 복합 복지시설로 조성

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 이달 다목적 복합시설인 ‘신길6동 공공문화복합센터’ 건립 공사에 착수했다.

새롭게 조성되는 신길6동 공공문화복합센터에는 어르신 여가·편의시설인 경로당과 맞벌이가구 증가에 따른 초등 돌봄수요를 해결을 위한 아이랜드, 주민간 소통과 교류의 장이 될 마을카페가 들어설 예정이다.

센터는 신풍로25길 15-16번지에 들어서 지역 내 상대적으로 부족한 어르신 편의시설의 거리적 격차를 해소, 주택 밀집지역에 위치해 있어 인근에 거주하는 어르신들의 접근이 용이할 것으로 기대된다.

또 서울대방초등학교에서 도보 5분 거리 내에 위치, 향후 아이랜드 이용 학생들의 편의도 크게 향상될 것으로 보인다.

아울러, 인근지역에 재정비촉진사업의 준공이 예정돼 유동인구 증가에 따른 복지 인프라 확충과 주거환경 개선에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

센터의 연면적은 299.64㎡에 달하며, 지상 4층 규모의 건물로 지어진다. ▲1층에는 마을카페와 경로당(할머니방) ▲2층에는 경로당(할아버지방) ▲3층은 아이랜드(우리동네키움센터) ▲4층에는 다락과 옥상텃밭이 꾸려져 구민 누구나 자유롭게 누릴 수 있는 주민소통공간으로 조성된다.

구는 지난 2019년12월 부지매입 계약을 체결, 지난해 4월 설계용역에 착수했다. 5월에는 건물의 구조와 디자인과 관련해 공공건축 및 태양광전문가의 자문을 받고 9월 설계용역을 마무리 지었다.

이어, 올 2월부터는 본격적인 착공에 돌입, 오는 9월말 준공을 목표로 공사에 박차를 가한다는 방침이다.

채현일 영등포구청장은 “신길6동 공공문화복합센터는 어르신들에게는 안락하고 쾌적한 휴게공간을, 아이들과 학부모에게는 믿고 맡길 수 있는 돌봄공간을, 지역주민에게는 자유롭게 들러 소통할 수 있는 열린공간을 선물할 것”이라며 “모쪼록 다양한 세대가 함께 어울리며 소통하는 세대통합의 거점으로 자리매김하게 되길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr