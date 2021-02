[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 지역 내 47개 초·중·고등학교 졸업식을 맞아 학생들에게 축하의 영상메시지를 보냈다.

류 구청장은 지난달 7일부터 코로나19 확산 예방을 위해 지역 내 학교들이 비대면으로 졸업식을 개최하자 학생들을 응원하고 격려하기 위해 동영상으로 졸업축하 인사를 전하게 됐다.

학교별로 촬영되는 졸업식 축하 영상은 2월19일까지 이어질 예정이다.

류경기 중랑구청장은 ”새롭게 출발하는 학생 여러분의 앞날이 더 행복하고 희망차기를 바란다“며 ”특히 코로나로 어려운 상황에서 따뜻한 관심과 격려로 애써주신 선생님과 학부모님께도 감사드린다“고 말했다.

