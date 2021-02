김용근 경총 부회장 사의 표명…"반기업법 입법에 무력감"

[아시아경제 강나훔 기자] 김용근 한국경영자총협회 상근부회장이 임기 1년을 남기고 사의를 표명했다.

14일 재계에 따르면 김 부회장은 설 연휴 전 손경식 경총 회장을 포함한 내부 인사들에 사의를 표명하고, 후임자 논의를 해 달라고 요청했다.

김 부회장은 한국자동차산업협회장을 맡았던 지난 2018년 송영중 당시 경총 부회장이 해임되자 대신 자리에 올랐다. 이어 지난해 2월 연임돼 2년간의 임기를 수행 중이었다.

김 부회장은 경총을 비롯한 재계의 반대에도 정부와 여당이 '공정경제 3법'과 노동조합법 개정안, 중대재해기업처벌법을 잇달아 통과시키자 책임을 지겠다는 의사를 주위에 피력했던 것으로 전해진다.

경총 관계자는 "경총이 앞장서 반기업법 입법을 반대했는데 정부와 국회가 전혀 귀를 기울여주지 않아 김 부회장이 큰 무력감을 느낀 것으로 안다"면서 "특히 경총 부회장으로서 노조법 통과를 막지 못해 회원사에도 죄송하다는 말을 계속 했다"고 말했다.

경총은 오는 17일 회장단 회의를 열어 김 부회장 후임 문제를 논의한 후 이르면 24일 총회에서 후임자를 선임할 예정이다.

김 부회장 후임으로는 이동근 현대경제연구원장, 류기정 경총 전무 등이 거론된다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr