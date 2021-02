SK, 계열사 144개로 대기업 중 최대…카카오는 105개로 2위

[아시아경제 강나훔 기자] 국내 대기업 가운데 계열사가 가장 많은 회사는 SK인 것으로 나타났다. 카카오는 105개 계열사로 뒤를 이었다.

14일 공정거래위원회가 공개한 대규모기업집단 소속 회사(계열사) 변동 현황에 따르면 1월 31일 기준으로 대규모기업집단 64개 중 SK의 소속 회사가 144개로 가장 많았다. 소속 회사 144개는 모두 비금융 보험사로, 금융보험사는 없었다.

SK는 지난해 11월부터 올해 1월까지 3개월간 지분 취득과 회사 설립을 통해 새로 편입한 회사도 22개로 대규모기업집단 중 최다였다.

SK 다음으로 계열사가 많은 대규모기업집단은 카카오였다. 카카오는 소속 회사가 105개였으며 이 중 비금융보험사는 99개, 금융보험사는 6개다.

이어 IMM인베스트먼트(92개), 롯데(85개), 한화(80개), CJ(80개), GS(79개), LG(68개), 태영(62개) 순으로 소속회사가 많았다.

소속 회사가 가장 적은 대규모기업집단은 S-0IL로, 소속 회사가 2개였다. 한국GM이 3개로 그다음으로 적었다. S-OIL과 한국GM 모두 금융보험사는 없었다.

