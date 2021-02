“새 돈으로 바꿔줄게” 4억9천만원 들고 튄 50대 … 잡고보니 3억5천 남아

부산진경찰서, 열흘간 돈가방 들고 도망다니던 사기꾼 경북 안동서 붙잡아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 헌 돈을 새 지폐로 바꿔준다며 현금 4억9000만원을 들고 튄 50대 남성이 붙잡혔다. 하지만 돈은 3억5000만원 밖에 회수하지 못했다.

14일 부산진경찰서는 피해자를 속여 현금 4억9000만원을 가로챈 A씨를 사기 혐의로 구속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 1일 부산진구의 한 은행 주차장에서 B씨를 만난 뒤 현금 4억9000만원을 건네받고 달아난 혐의를 받고 있다.

두 사람은 인터넷 화폐 수집 카페를 통해 알게 된 사이로, A씨는 “5만원짜리 신권으로 바꿔주겠다”고 B씨를 속였다.

B씨는 구권을 신권으로 바꾸기 위해 4억9000만원 상당의 현금을 넣은 돈 가방 3개를 준비했지만 A씨는 돈 가방을 받고는 바로 잠적했다.

피해 신고를 접수한 경찰은 전담팀을 구성해 추적한 끝에 지난 10일 경북 안동에서 A씨를 붙잡았다.

A씨는 그동안 경찰 추적을 피해 돈 가방을 들고 다니며 ‘히치하이킹’을 하면서 장소를 이동하거나 허름한 숙박업소에서 묵으면서 도망다녔다. A씨는 별다른 직업이 없었다.

경찰은 A씨를 붙잡아 3억5000만원을 회수했지만, A씨는 나머지 1억4000만원이 든 돈 가방을 잃어버렸다고 진술했다.

경찰 관계자는 “화폐 수집가 사이에 지폐 번호가 특이하거나 동일 번호가 반복되는 지폐의 가치를 높게 쳐준다”며, “A씨는 이점을 노려 새 돈으로 바꿔주겠다며 카페에서 알게 된 B씨를 속인 것으로 보인다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr