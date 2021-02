부산→서울 5시간…귀경길 고속도로 일부 구간 정체

[아시아경제 임춘한 기자] 설 연휴 마지막 날인 14일 전국 고속도로는 곳곳에서 정체가 확산하고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 낮 12시 10분을 기준으로 경부고속도로 부산 방향은 잠원∼반포 등 2㎞ 구간에서, 서울 방향은 옥산분기점∼목천 부근 등 14㎞ 구간에서 차들이 가다 서기를 반복하고 있다.

서해안고속도로 서울 방향은 당진 부근∼송악 부근 등 3㎞ 구간에서 서행하고 있고 목포 방향은 차량 소통이 원활하다.

수도권제1순환고속도로(옛 서울외곽순환고속도로) 일산 방향은 장수∼송내 등 3㎞ 구간에서 정체가 빚어지고 있으나 구리 방향은 원활한 흐름을 보인다. 중부내륙고속도로 양평 방향은 북충주∼충주분기점 부근 등 12㎞ 구간에서 차들이 거북이 운행을 하고 있다.

오후 1시 승용차로 전국 주요 도시에서 출발해 서울 요금소에 도착하기까지 걸리는 시간은 부산 5시간, 광주 3시간 30분, 대구 4시간, 강릉 3시간으로 예상된다.

도로공사는 이날 정체가 오후 3∼4시 절정을 이루다가 오후 9∼10시께 해소될 것으로 전망했다. 전국 교통량은 349만대로, 지방에서 수도권으로 37만대가, 수도권에서 지방으로 30만대가 이동할 것으로 관측됐다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr