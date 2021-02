서초구, 일자리 연계 강사 양성

구 ‘2021년 일자리연계 강사지원사업’ 19일까지 공모...서초구 평생교육시설에서 강좌이수 및 자격증 취득한 3인 이상 단체에 강사활동비 최대 475만원 지원

[아시아경제 박종일 기자] 서초구는 강사활동을 희망하는 단체를 지원하는 '2021년 서초구 일자리연계 강사지원사업'을 오는 19일까지 공모한다.

문화예술, 인문교양, 직업능력 향상 등 다양한 평생교육 강의를 희망하는 서초구 강사양성과정 수료자에게 강사활동 기회 제공 및 일자리 창출까지 연계될 수 있도록 강사활동지원을 제공하는 사업으로 구민들에게 많은 관심과 호응을 받고 있다.

'서초구 일자리연계 강사지원사업'은 서초구가 운영(직영,위탁)하는 평생학습기관의 강사양성과정을 이수하거나 자격증을 취득한 자로 구성된 단체에게 강사활동의 기회를 제공, 일자리를 창출, 주민 학습역량 강화 및 평생학습 문화 확산에 기여하기 위해 추진되고 있는 공모사업이다.

해당 사업은 2019년 디딤돌강사 지원사업으로 시작해 2년간 총 9개 단체의 성공적인 강사활동을 지원, 학습자 등 설문조사 결과 전체적인 만족도가 97.5%에 이를 정도로 큰 호응을 얻었다.

이번 공모사업에 응모하기 위해서는 지난해에 이어 올해도 코로나19 상황에 적합한 비대면 수업으로 진행이 가능하여야 하며, 서초구가 운영하는 평생학습기관에서 강사양성 과정을 수료하거나 수료후 자격증을 취득한 서초구민 3인 이상으로 구성된 단체를 대상으로 한다.

지원금은 최대 475만원으로 강사비, 교재비 등 강사활동에 필요한 경비를 지원할 예정이다.

그 외 공모와 관련하여 궁금한 사항은 서초구청 홈페이지를 참고하거나 서초구청 교육체육과로 문의하면 된다.

구 관계자는 “향후에도 지원규모와 대상을 더욱 확대해 나갈 것”이라며 “코로나19로 인해 강사활동에 어려움을 겪고 있는 강사 희망단체의 성공적이고 보람된 강사활동 기반마련을 위해 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

