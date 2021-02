갤러리아백화점, 올해 설 선물세트 매출 24%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 14일 올해 설 선물세트 판매 실적을 분석한 결과 전년 대비 24% 신장했다고 밝혔다.

가격대별로는 30만원 이상의 고가 선물세트 매출이 69% 신장하고 10~20만원대 중고가 선물세트 매출이 20% 증가했다. 10만원 미만 선물세트도 7% 신장했다.

품목별로는 와인과 정육, 청과세트 판매가 두드러져 와인은 77%, 정육 및 청과가 각 27, 28% 대폭 신장했다. 그 뒤로는 델리, 비식품 등이 각 34%, 15% 증가했다.

품목별 매출 구성비는 고가의 정육과 중저가 건강식품이 각각 47%, 21%의 매출 비중을 보이며 전체 선물세트 매출을 이끌었다. 그 중 정육의 경우 선물세트의 전통적인 강자인 한우선물세트가 전체 세트 판매순위 1·2위를 차지하면서 가장 큰 인기를 끌었다. 3위는 9만원대 건강식품 세트가 차지했다.

갤러리아백화점 관계자는 “고향 방문 자제, 사회적 거리두기 연장으로 프리미엄 고가 선물세트가 인기를 끌었고, 온라인몰·카카오톡 등을 활용한 비대면 선물세트 매출 신장이 전체 매출 호조로 이어졌다”고 말했다.

한편, 갤러리아백화점은 지점별 실속 있는 혜택이 담긴 상품 행사 및 팝업 스토어 등을 진행하며 포스트 설 마케팅에 나선다. 압구정동에 위치한 갤러리아명품관 이스트 1층 팝업존에서는 이탈리아 럭셔리 하우스 ‘발렌티노’ 팝업스토어가 오는 21일까지 진행된다.

갤러리아 광교에서는 다음달 2일까지 커스텀멜로우 팝업 스토어를 진행, 설치 미술가 양혜규 작가와 협업한 다양한 콜라보레이션 상품을 선보인다. 대전 타임월드에서는 다음달 1일까지 ‘신학기 학생 가방 기획전’을 진행, 내셔널지오그래픽·디스커버리·캉골 등 다양한 브랜드의 가방을 한 곳에서 만나볼 수 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr