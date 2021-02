13일 서울시에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 서울에서 147명이 코로나19 신규 확진 판정을 받았다. 전날인 12일의 131명보다 16명 많다. 13일 전체 확진자 수는 다음날인 14일 0시 기준으로 정리돼 오전 발표된다.

