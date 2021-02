[아시아경제 조현의 기자] 미국 국무부는 12일(현지시간) 북한 문제가 시급한 우선순위라며 동맹과의 조율이 아주 활발하게 이뤄지고 있다고 밝혔다.

네드 프라이스 국무부 대변인은 이날 브리핑에서 조 바이든 행정부의 대북정책 검토가 언제 마무리되는지, 막후에서 이뤄지는 메시지 발신이 있는지에 대한 질문을 받자 북한의 핵·미사일 프로그램을 거론하며 이같이 답했다.

프라이스 대변인은 이어 미국이 북한의 비핵화에 계속 전념하고 있다고 강조하면서 "다음 조치를 언제 보게 될지 시간표를 제시하지는 않겠지만 조율은 계속되고 있다"고 밝혔다.

