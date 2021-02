국제유가 상승 랠리…"80弗까지 간다"

[아시아경제 조유진 기자] 국제 원유 가격이 연초부터 상승 랠리를 이어가고 있다. 공급 회복이 수요 회복 보다 더딜 것이라는 기대감에 상승 압력이 재차 높아질 것이라는 전망도 나온다.

12일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 3월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 2.1%(1.23달러) 급등한 59.47달러에 거래를 마쳤다. 최근 8거래일 연속 상승 후 전날 떨어진 지 하루 만에 다시 오름세로 전환한 것이다. 런던 ICE선물거래소의 4월물 브렌트유도 오후 3시6분 현재 배럴당 2.4%(1.46달러) 뛴 62.60달러에 거래되고 있다.

코로나19가 확산하면서 지난해 4월 배럴당 30달러선 아래로 떨어졌던 원유 가격은 백신이 보급되기 시작한 지난해 연말부터 오름세로 전환했다. 코로나19로 위축됐던 수요가 회복될 것이라는 기대감이 상승의 원동력이 됐다.

영국 정유회사 로열더치셸은 이달 초 북해산 원유 입찰에서 대규모 매수 주문을 냈다. 시장조사업체 S&G 글로벌 플랫츠에 따르면 셸의 주문 물량은 단일 회사 응찰 물량으로는 2008년 이후 최대였다.



아시아 원유 수요도 연초 크게 늘고 있는 것으로 확인됐다. 블룸버그통신에 따르면 지난달 루이지애나주 항구에서 아시아 지역으로 수출된 원유 물량이 1월 기준으로 역대 최대를 기록했다. 한국, 중국, 인도 등으로 수출된 물량이 1500만배럴에 육박했다.

공급 측면의 영향도 컸다. OPEC+(OPEC 소속 13개국과 러시아 등 10개 주요 산유국 연합체)는 이달 기준 2018년 10월 대비 일평균 712만5000배럴을 감산했고, 지난 3일 감산 추세를 한동안 지속하겠다고 밝히면서 수요 보다 공급을 낮게 유지할 것이라는 기대감이 상승폭을 키우고 있다.

석유수출국기구(OPEC)의 산유량도 시장이 기대하는 수준에는 미치지 못한다는 분석이다. 시장 관계자들은 OPEC이 과잉 공급 물량을 줄이기 위해 올해 중반까지 산유량을 조절할 것으로 보고 있다.

트러디션 에너지의 게리 커닝햄 이사는 "코로나19 백신 보급과 동시에 주요 원유 생산국들이 생산량을 조절하는 모습이 보인다"며 "이 두 가지 이유 때문에 유가가 계속 오르고 있다"고 말했다. 골드만삭스는 오는 7월까지 유가가 배럴당 65달러까지 오를 것이라고 예상했다.

미 헤지펀드들은 올 연말 배럴당 80달러까지 치솟을 것으로 내다봤다. 런던에 본사를 둔 헤지펀드 웨스트백 캐피털 매니지먼트의 책임자인 장 루이 르 미는 "미국이 오는 7월까지 집단면역을 달성할 것으로 예상되고 있으며, 이는 석유 수요를 크게 자극 할 요인이 될 것"이라며 이 같이 분석했다.

뉴욕의 헤지펀드 매글린 캐피털의 설립자인 데이비드 태윌도 올 연말 브렌트유가 배럴당 70∼80배럴에 이를 것으로 전망했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr