속보[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡은 미국증권거래위원회(SEC)에 보통주 상장을 위한 신고서를 제출했다고 12일(현지시간) 밝혔다. 쿠팡은 보통주를 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장할 계획이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr