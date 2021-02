속보[아시아경제 임주형 기자] 제주도는 지난 11일 하루 동안 총 691명에 대한 코로나19 진단검사를 실시, 이 가운데 4명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 12일 밝혔다.

신규 확진자는 수도권 방문 이력자 1명(제주 544번), 제주 541번 확진자와 접촉한 2명(제주 545번, 546번), 제주 539번 확진자와 접촉한 1명(제주 547번)이다.

이들 가운데 1명은 도내 한 종합병원 근무자이며, 산후조리원 종사자 1명도 추가로 확진됐다.

확진자들은 모두 제주대병원 등으로 이송돼 격리 치료를 받고 있다.

도는 이들의 진술을 확보하고 신용카드 사용 내역, 현장 CCTV 분석 등을 통해 세부 이동 동선을 확인하고 있다.

