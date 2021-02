홍상수 '인트로덕션' 베를린영화제 경쟁行

다섯 번째 베를린영화제 경쟁 부문 초청

"또 한 번 관객에게 큰 기쁨과 도전 동시 제공할 것"

홍상수 감독의 신작 '인트로덕션'이 제71회 베를린국제영화제 경쟁 부문에 초청됐다.

베를린영화제 사무국은 11일(현지시간) 경쟁 부문 초청작 열다섯 편을 공개했다. '인트로덕션'을 비롯해 자비에 보브와 감독의 '알바트로스(프랑스)', 조아나 하지토마스·카릴 요레이 감독의 '메모리 박스(프랑스)', 셀린 시아마 감독의 '쁘띠 마망(프랑스)' 등이다.

'인트로덕션'은 홍 감독의 스물다섯 번째 장편 영화다. 청년 영호가 아버지와 연인, 어머니를 각각 찾아가는 여정을 조명한다. 신석호와 박미소, 김민희, 김영호, 예지원, 기주봉, 서영화, 조윤희 등이 출연한다.

카를로 샤트리안 집행위원장은 "홍 감독의 작품은 장면과 언어 사이의 공백에서 작동하는 예술의 비밀에 대한 이해를 한층 더 깊게 한다"고 초청 이유를 밝혔다. "독창적인 감독 가운데 한 명인 홍상수를 다시 맞이하게 돼 기쁘다"며 "또 한 번 관객에게 큰 기쁨과 도전을 동시에 제공할 것"이라고 했다.

홍 감독의 베를린영화제 경쟁 부문 진출은 이번이 다섯 번째다. 앞서 초청된 작품은 '밤과 낮(2008)', '누구의 딸도 아닌 해원(2013)', '밤의 해변에서 혼자(2017)', '도망친 여자(2019).' 홍 감독은 '도망친 여자'로 감독상(은곰상), 김민희는 '밤의 해변에서 혼자'로 여우주연상(은곰상)을 각각 수상했다.

베를린영화제는 코로나19 확산으로 한 달 연기돼 3월 1일 온라인으로 개막한다. '인트로덕션'은 월드 프리미어로 공개된 뒤 상반기에 국내 관객을 만날 예정이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr