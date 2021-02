"팬션 숙박권·캠핑카까지" … 명절 연휴 '집콕족' 유혹하는 홈쇼핑

지난해 추석에도 전년대비 2배 가량 '반짝 특수'

뷰티·패션 상품부터 가전 렌탈 등 만족감·편의성 고려

[아시아경제 조인경 기자] 홈쇼핑업계가 설 연휴 특수를 겨냥해 패션·뷰티 상품부터 인기 가전, 관광지 숙박권, 캠핑카 등 다양한 품목을 방송을 통해 판매한다. 코로나19로 인한 사회적 거리두기 강화로 가족이나 친인척이 모이는 대신 집에서 시간을 보내는 경우가 많아 TV 홈쇼핑 시청도 늘어날 것이라는 기대다.

연휴 기간 신상품 단독·론칭 방송 줄줄이

12일 롯데홈쇼핑에 따르면, 코로나19가 재확산됐던 지난해 추석 기간(2020년 9월28일~10월4일) 상품 매출(주문수량 기준)은 전년도 추석(2019년 9월9~15일)보다 약 2배 증가했다. 품목별로는 패션이 전년 동기 대비 25%, 건강식품 43%, 가전은 50% 신장하는 등 집콕과 자기만족을 위한 상품 수요가 전반적으로 늘었다.

롯데홈쇼핑은 이번 설 연휴 역시 집에서 보내는 소비자들이 증가할 것으로 예상됨에 따라 오는 14일까지 패션, 가전 등 인기 상품을 합리적인 가격에 판매하고 적립금까지 제공하는 '설레는 쇼핑' 특집전을 준비했다.

우선 13일 오전 10시25분 자체 패션 브랜드 'LBL'의 2021년 봄 신상품을 론칭한다. 다양한 색상의 고급 원사로 제직한 '트위드 재킷'을 비롯해 '실크 데님 팬츠' 등 프리미엄 소재를 활용한 신상품을 소개한다. 오후 9시30분에는 지난해 11월 론칭 방송에서 주문금액 7억원을 기록한 프리미엄 라이프스타일 브랜드 '올타'의 매트리스를 선보인다. 총 29㎝ 높이의 3중 구조로, 고탄성 10회전 독립 스프링과 고밀도 메모리폼을 사용했다.

14일 오전 1시에는 '해넘이 마을'로 유명한 전북 변산반도 '모항 레저타운'의 팬션 숙박권을 판매한다. 전 객실 오션뷰로 일몰 감상이 가능하며, 바다 해안길로 산책로가 이뤄져 전망이 뛰어나다. 이밖에 '다이슨 에어랩', 'LG 퓨리케어 공기청정기' 등 가전과 '센텔리안24 마데카 앰플' 등 뷰티 상품도 선보인다.

'설레는 쇼핑' 행사 상품을 구매한 고객에게 5% 적립금을, '선물하기' 기능을 통해 상품을 구매한 고객에게는 적립금 10%를 추가로 제공한다. 또 '오복절' 행사 상품을 구매한 고객 중 10명을 추첨해 각 50만원씩 총 500만원의 적립금을 지급하는 이벤트도 진행한다.

CJ오쇼핑은 13일 쇼호스트 동지현 씨가 진행하는 '동백점(동지현 백화점)' 설 특집 방송을 통해 국내는 물론 해외 직구로도 구매하기 어려운 뷰티·이너뷰티 아이템을 선보인다. 오전 11시40분과 오후 9시30분 두 번에 걸쳐 '캐롤프랑크 이드라덤 크림' 190㎖ 대용량 5개와 10㎖ 소용량 10개 구성을 24만9000원에 판매한다.

같은 날 오후 12시40분엔 '미국 직수입 리저브에이지 콜라겐 파우더'를 TV홈쇼핑 단독으로 만나볼 수 있다. 파우더 한 스쿱으로 약 2500㎎의 콜라겐 섭취가 가능해 건강·체력유지는 물론 식이요법 등에도 도움을 받을 수 있는 제품으로 5개월분이 12만9000원, 12개월분은 22만9000원이다.

명절 연휴 지친 몸과 마음에 휴식을…

현대홈쇼핑은 설 연휴 마지막날인 14일 하루 동안 '렌탈 상품 특별전' 방송을 열고 얼음정수기, 음식물처리기, 매트리스 등 렌탈 상품 6종을 각각 50~70분간 선보인다.

오전 8시50분 삼성전자 가전패키지 렌탈 상품을 시작으로 오전 10시엔 다이슨 에어랩과 다이슨 슈퍼소닉, 다이슨 진공청소기 등을, 오후 1시45분엔 '코웨이 아이스 얼음정수기', 오후 4시10분엔 '웰릭스 음식물 처리기', 오후 11시 50분엔 바디프랜드 라텍스 침대 '라클라우드' 등을 소개한다. 현대홈쇼핑 관계자는 "설 연휴 동안 피로가 쌓인 주부들을 겨냥해 선호도가 높은 렌탈·가전 상품 방송을 기획했다"고 말했다.

NS홈쇼핑은 14일 오후 5시15분부터 TV홈쇼핑 최초로 '지바 코코넛 캠핑카' 론칭 방송을 진행한다. 캠핑용품 전문기업 지바(GIBA)가 우리나라 캠핑 환경에 맞춰 100% 국내에서 제작한 상품이다. 자체 생산한 FRP(섬유강화플라스틱) 소재를 사용해 내구성이 좋고 옵션 대비 가성비가 뛰어난데다 AS도 신속하게 받을 수 있다.

봉고3를 기반으로 한 '코코넛2'는 차량 뒤편에 출입구를 만들어 공간 활용도를 극대화하고 동급 대비 넉넉한 취침 공간(최대 6인)과 생활 공간을 갖춘 패밀리형 캠핑카로, 가격은 6020만원이다. 렉스턴칸을 기반으로 한 '코코넛3'는 4륜구동의 컴팩트한 사이즈로 일반도로는 물론 오프로드 주행이 가능해 낚시, 등산, 자전거 등 레저를 즐기는 캠퍼들에게 적극 추천한다. 가격은 7300만원이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr