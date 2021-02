서울시, '코로나 직격탄' 1500개 관광업체에 15억 현금 지원

여행업·호텔업·국제회의업 ‘서울 관광업 긴급 생존자금’ 지원

22일부터 5일간 서울관광재단 홈페이지에서 온라인 접수… 내달 2일부터 지급

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19로 어려움을 겪고 있는 관광업계를 대상으로 ‘긴급 생존자금’ 지원에 나선다.

14일 서울시는 지난 2일에 발표한 ‘민생경제 5대 온기대책’의 일환으로 생존에 위협을 받고 있는 관광업계에 ‘긴급 생존자금’을 지급할 계획이라고 밝혔다. 업체 규모에 관계없이 막대한 피해를 입었지만 정부의 재난지원금 대상에서는 제외된 사업체에 차등 없이 지원금을 지급해 사각지대를 해소하는 게 목적이다.

서울시는 관광진흥법 상 여행업, 호텔업, 국제회의업을 영위하는 사업장 1500개사에 경영을 위한 운영자금으로 현금 100만원을 지급한다. 총 15억원 규모다. 신속한 지급을 위해 최소한의 기준과 필요 서류로 고용인원(여행업)과 연간 매출액(소기업 매출 기준)만 확인할 예정이다.

지난해 서울 방문 외래관광객은 총 192만 명으로, 역대 최대치를 기록했던 2019년 1390만 명에 비해 85.6% 급감했다. 하나금융경영연구소에서 코로나19로 인한 업종별 매출 증감률을 분석한 결과 230개 업종 중 여행업의 매출 감소가 가장 컸다.

코로나19로 가장 큰 피해를 입은 업종인 여행업은 ‘상시 근로자 5인 이상, 연 매출 30억 원 이하’의 서울시 등록 업체라면 누구나 지원금을 받을 수 있다. 서울시는 5인 미만 규모의 소상공인에게만 지급되는 정부 3차 재난지원금(소상공인 버팀목 자금)과는 달리, 5인 이상 규모의 소기업을 지원 대상에 포함시켜 위기에 몰린 여행업계 전체에 구분 없이 긴급 수혈을 할 계획이다.

호텔업과 국제회의업은 고용인원에 관계없이, 각각 연 매출 10억 원 이하(호텔업), 연 매출 30억 원 이하(국제회의업)의 소기업 기준에 해당하는 업체 모두 신청이 가능하도록 했다. 업종 특성상 고용인원 수 또는 매출 기준을 충족하지 못해 정부 재난지원금을 받지 못한 업체는 빠짐없이 지원할 계획이다.

신청접수는 22일부터 26일 오후 6시시까지 진행되며 코로나19 확산 방지를 위해 서울관광재단 홈페이지에서 온라인으로만 신청이 가능하다. 지원금은 대상여부 확인을 거쳐 내달 2일부터 순차적으로 지급될 예정이다.

지난해 서울시는 코로나19 발생 직후 ‘서울형 위기극복 프로젝트’를 추진, 전국 최초로 융자 형태가 아닌 직접자금(사업비)을 관광업계에 지급해 코로나19 피해 최소화 및 관광 생태계 붕괴 방지에 기여한 바 있다.

주용태 서울시 관광체육국장은 “전례 없는 코로나19의 전 세계적 대유행 속에서 관광업계는 그야말로 집합 자체가 불가한 최악의 상황으로 그 피해는 이루 말할 수 없을 정도”라면서, “이번 긴급 생존자금 지원이 업계의 어려움을 덜어드리는데 미약하게나마 도움이 되었으면 한다”고 말했다. 또한, “서울관광이 코로나19 위기를 극복하고 서울이 다시금 세계인이 사랑하는 글로벌 관광도시로 활기를 되찾을 수 있도록, 코로나 시대 안전하게 서울관광을 활성화하기 위한 방안도 고민하고 준비해나가겠다”고 덧붙였다.

