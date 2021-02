이인영 "새해 더 큰 평화 열고자 노력하겠다"

[아시아경제 배경환 기자] 이인영 통일부 장관이 "올해 한반도 평화프로세스를 다시 가동하고 더 크고 온전한 평화를 열기 위해 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

이 장관은 10일 설 명절을 앞두고 통일부 유튜브 채널을 통해 "올해 멈춰선 남북관계도 새로운 회복과 도약의 시간을 맞이하길 기대한다"며 이같이 말했다.

이어 "올 한해 남북이 생명과 안전을 위해 대화하고 협력하며 신뢰를 만들고 정상 간 함께했던 한반도 평화·번영의 약속들도 하나하나 실현해 나갈 수 있기를 희망한다"며 "북녘 동포들도 건강하시고 새해에 복 많이 받으시길 바란다"고 밝혔다.

한편 이 장관은 지난 8일 이산가족 관련 단체장들과 차담회를 가진 데 이어 이날에도 별도의 영상을 통해 이산가족들에게 명절 인사를 전했다. 비대면 '온라인 망향경모제' 영상에서 "남북 간 화상상봉을 시작으로 코로나가 진정되는 대로 남과 북이 기념할 수 있는 날에 많은 사람이 만날 수 있는 이산가족 만남을 추진하겠다"고 전했다.

