국토부, 설 연휴 특별수송대책 점검 "방역망 구축 만전"

차관들, 10일 각각 수서역·서울역 방문

설 연휴 특별교통대책 점검 및 총력 당부

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 윤성원 제1차관과 손명수 제2차관이 각각 서울역과 수서역을 방문해 설 연휴 특별수송대책을 점검했다고 10일 밝혔다.

이날 국토부에 따르면 교통분야 방역대책을 총괄하는 손 차관은 수서역을 방문, 수서고속철도(SR)로부터 주요 역사 및 열차 방역대책, 특별대책본부 운영, 귀성ㆍ귀경객 감염병 예방 캠페인 등 방역대책과 수송대책을 보고 받고 직원들을 격려했다.

손 차관은 “이번 설 연휴기간이 코로나-19 3차 유행극복을 위해 매우 중요한 분기점이 될 것”이라면서, “엄중한 방역상황이 이어지고 있는 만큼, 설 연휴 특별대책이 현장에서 차질 없이 시행되도록 철저하게 관리해달라”고 강조했다.

특히 그는 “그동안 철도 분야에서는 선제적인 방역조치로 단 한 건의 감염사례도 발생하지 않았다"면서 "이번 설 연휴기간에도 경각심을 갖고 방역활동에 만전을 기해달라"고 주문했다.

윤 차관도 이날 서울역을 방문해 설 연휴 대비 방역태세를 점검하고 관계자들의 노고에 감사의 뜻을 전했다.

그는 설 연휴 특별방역대책 등을 보고 받고 방역현장을 둘러본 뒤 “5인 이상 사적모임을 금지하는 등 코로나19 확산을 억제하기 위해 온 국민이 노력하고 있는 만큼, 설 연휴에도 사각지대 없는 방역망 구축에 만전을 기해달라”고 당부했다.

특히 윤 차관은 “이용객들이 역사 및 열차 내 마스크 착용, 거리두기, 음식물 섭취 자제 등 방역수칙을 충실히 인지하고 이행할 수 있도록 안내방송 등을 통해 적극적으로 홍보해달라”고 요청했다.

한편, 국토부는 오는 10일부터 5일간 정부 합동으로 마련한 설 연휴 특별교통 대책을 차질 없이 시행할 계획이다.

