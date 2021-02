[아시아경제 배경환 기자] 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 3,750 전일대비 30 등락률 +0.81% 거래량 99,562 전일가 3,720 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 미래에셋생명, 저소득 노인 가정에 명절 선물 200개 전달여행·레저에서 암까지…저렴하고 쉬운 미니보험시장 '활짝'미래에셋생명, 변액보험 스마트케어 서비스 가동 close 은 보통주 1주당 100원, 종류주는 710원을 현금배당하기로 결정했다고 10일 공시했다. 총 배당금은 283억4760만원 규모로 시가배당율은 2.5%다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr