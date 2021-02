[아시아경제 배경환 기자] 유화증권 유화증권 003460 | 코스피 증권정보 현재가 2,295 전일대비 5 등락률 +0.22% 거래량 11,185 전일가 2,290 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주]코스피 3000 가니 날아가는 '증권주'3월 25일 코스피, 94.79p 오른 1704.76 마감(5.89%↑)[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일 close 은 지난해 매출 207억원, 영업이익 46억원을 기록해 전년보다 매출은 0.3% 늘고 영업이익은 26% 줄었다고 10일 공시했다

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr