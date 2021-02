광진청년 일자리창출사업 참여할 청년 구직자 모집

만 18~39세 광진구민 또는 구 소재 대학교(원) 졸업(예정)자 대상 18일까지 ‘지역자산 활용 광진청년 일자리창출사업’ 청년 참여자 모집

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 오는 18일까지 ‘2021 지역자산을 활용한 광진청년 일자리창출사업’에 참여할 청년 구직자를 모집한다.

참여대상은 만 18세 이상 만 39세 이하의 청년 구직자로 광진구에 거주하거나 구 소재 대학교(원) 졸업(예정)자여야 한다.

근무기업은 이번 사업에 참여하는 동네친구, 동우씨엠, 디와이즈, 리틀송뮤직, 애드인텔리전스 등 5개 지역내 기업으로, 기업 당 1명씩 참여자를 선발한다.

근무기간은 오는 3월부터 12월까지 10개월간 주 5일 8시간씩 근무하게 되며, 임금은 2021년 광진구 생활임금이 적용된 월 급여 223만6720원에 4대보험 등이 공제된다.

근무기간이 종료된 후에도 참여자가 근로를 계속하게 될 경우 최대 2년까지 인건비와 직무개발 교육비 등을 지원받을 수 있다.

참여를 원하는 청년은 5개 기업 중 근무하고 싶은 기업을 선택해 신청서와 자기소개서 등 구비서류를 작성, 일자리정책과로 방문 또는 이메일로 제출하면 된다.

선정결과는 1차 서류심사를 거쳐 희망 근무기업과 개별 면접 후 이달 25일 최종 발표된다.

참여기업 현황과 모집 분야 등 기타 자세한 사항은 광진구청 홈페이지 고시공고 게시판을 참고하거나 광진구 일자리정책과로 문의하면 된다.

김선갑 구청장은 “이 사업은 지역 내 중소기업과 청년을 취업 연계, 참여자에게 근무 기회를 제공하기 위해 마련됐다”며 “잠재력 있는 기업과 함께 성장해나갈 지역 청년들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

