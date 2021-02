씨큐브, 지난해 영업이익 41억원…전년比 46%↓

[아시아경제 이민지 기자] 씨큐브 씨큐브 101240 | 코스닥 증권정보 현재가 8,100 전일대비 10 등락률 -0.12% 거래량 26,297 전일가 8,110 2021.02.10 15:03 장중(20분지연) 관련기사 자! 미국특허 확보! ‘생체인증 간편서비스기술’ 간다간다!인공지능 매수추천 ‘ㅇㅇㅇ’ !! 이번주, 급상승 갑니다.‘ㅇㅇㅇㅇ’ 중국판 ‘블랙프라이데이’로 상한가 진입 가능 300% close 는 지난해 영업이익으로 41억3282만원을 기록해 전년 대비 46% 줄었다고 10일 공시했다. 매출액은 17% 감소한 369억원을 기록했고 순이익은 31억원으로 46% 낮아졌다.

회사 측은 “코로나19의 영향이 가장 컸던 화장품용 매출 감소 영향이 컸다”며 “매출 감소에 따른 영향으로 영업이익도 줄었다”고 말했다.

이날 씨큐브 씨큐브 101240 | 코스닥 증권정보 현재가 8,100 전일대비 10 등락률 -0.12% 거래량 26,297 전일가 8,110 2021.02.10 15:03 장중(20분지연) 관련기사 자! 미국특허 확보! ‘생체인증 간편서비스기술’ 간다간다!인공지능 매수추천 ‘ㅇㅇㅇ’ !! 이번주, 급상승 갑니다.‘ㅇㅇㅇㅇ’ 중국판 ‘블랙프라이데이’로 상한가 진입 가능 300% close 는 보통주 1주 당 100원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 배당금총액은 8억9626만원으로 시가배당율은 1.4%다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr