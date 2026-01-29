본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

씨큐브, 응력·피로 가시화 센서 정부과제 최종평가 '우수' 획득

장효원기자

입력2026.01.29 16:16

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
씨큐브, 응력·피로 가시화 센서 정부과제 최종평가 '우수' 획득
AD
원본보기 아이콘

첨단 진주광택안료 및 기능성 소재 전문기업 씨큐브 가 정부과제에 참여해 '우수' 등급을 획득했다고 29일 밝혔다.


과제명은 '응력변형 및 피로파괴 감지용 색변환 소재 및 필름형 가시화 센서 개발'이다. 구조물과 장비에 발생하는 응력 변형과 누적 피로 손상을 직관적으로 인지할 수 있는 구조색 기반 센서 기술 확보에 중점을 뒀다.

이 센서 기술은 색 변화로 육안 확인이 가능한 저전력·비접촉형 감지 방식을 구현해 현장 적용성과 활용성을 동시에 높인 것이 특징이다.


이번 사업은 산업통상부 및 방위사업청이 주관하는 민군겸용기술개발사업이다. 2022년부터 지난해까지 약 3년간 총 사업비 26억원 규모로 진행됐다. 주관연구기관인 한국전자기술연구원(KETI)과 씨큐브를 포함한 5개 기관이 공동연구개발기관으로 참여해 핵심 소재 및 공정 기술 개발에 기여했다.


씨큐브는 최종 평가에서 연구 목표 달성도, 기술적 완성도, 사업화 가능성 전반에서 높은 평가를 받아 최종 '우수' 등급으로 평가됐다. 특히 연구개발 목표를 100% 이상 달성하고, 연구 수행 전반의 완성도가 우수하다는 점이 주요 평가 요인으로 꼽혔다.

기술적으로는 응력 감응용 탄성(가역) 소재와 피로파괴 감지용 탄소성(비가역) 소재를 동시에 구현하는데 성공했다. Roll-to-Roll 장치를 기초로 연속 공정 기반 대면적 필름 제조 장비 구축과, 센서용 필름 소재의 대면적 시제품 제작까지 완료했다. 이에 따라 가시화 필름, 센서 양산 및 실용화로 확장 가능한 기술적 기반을 구축했다는 평가다.


회사 측은 이번 성과에 따라 기존 소재 중심 기술 역량을 센서·시스템 영역으로 확장시킨다는 전략이다. 또 민수·군수 분야에 동시에 적용 가능한 기술을 확보함으로써 향후 방산, 사회기반시설, 플렉서블 전자기기 등 다양한 응용 분야로의 사업 확장 가능성을 기대하고 있다.


씨큐브 관계자는 "이번 성과는 회사의 연구개발 역량과 기술 경쟁력이 정부 공식 평가를 통해 검증된 것"이라며 "이를 기반으로 추가적인 정부 과제 및 민·군 협력 사업 기회를 적극 검토해 나갈 계획"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

국방부, 김현태 前707단장 등 계엄 관여 대령 4명 파면

새로운 이슈 보기