[아시아경제 이민지 기자] 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 4,875 전일대비 145 등락률 +3.07% 거래량 3,474,047 전일가 4,730 2021.02.10 15:03 장중(20분지연) 관련기사 자급률 3%대 콩·밀·옥수수 등 곡물 국내반입 2.5배↑팬오션, 해운 테마 상승세에 5.71% ↑【시선집중】 투자자들에게 꿈과 희망 이루어 줄 상승 유망주 'TOP3' close 은 결산배당으로 1주당 50원의 현금배당을 결정했다고 10일 공시했다. 배당금 총액은 267억원에 달한다. 시가배당율은 1.1%다.

