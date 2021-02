일라이릴리 혼합 항체치료제, FDA 긴급사용승인 획득

[아시아경제 조현의 기자] 미국 제약사 일라이릴리의 코로나19 항체치료제 '밤라니비맙'과 '에테세비맙'의 혼합 치료제가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 긴급 사용 승인을 받았다.

9일(현지시간) 주요 외신에 따르면 일리이릴리는 성명을 통해 이같이 밝혔다. FDA는 앞서 지난해 11월 밤라니비맙의 단독 요법을 승인했다.

이번 승인은 밤라니비맙과 에테세비맙의 병용 치료가 코로나19 환자의 입원과 사망 위험을 70% 줄인다는 후속 임상시험 결과에 따른 것이다.

FDA는 경증이나 중증으로 발전할 위험이 있는 12세 이상에게 사용하도록 했다. 다만 입원 중이거나 인공호흡기 치료가 필요한 중증 환자에 대해선 사용을 승인하지 않았다.

일라이릴리의 혼합 치료제는 즉시 의료 현장에서 사용 가능하다. 일라이릴리는 "승인이 나는 즉시 사용하도록 이미 10만회분을 생산했다"며 "이번 승인에 따라 올해 1분기까지 추가로 15만회분을 공급할 계획"이라고 말했다.

일라이릴리는 아울러 성명에서 다국적 제약사 암젠과 손을 잡고 올해 중순까지 에테세비맙을 최대 100만회분까지 생산할 계획이라고 밝혔다.

